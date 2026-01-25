Luís Silva. Golo em cima do intervalo "machucou-nos"

O treinador-adjunto do Estrela Amadora, Luís Silva, lamentou o golo sofrido antes do intervalo.

Análise

Uma equipa grande, que quando joga em casa torna-se mais forte. Entrámos bem no jogo, criámos uma boa oportunidade, e o Benfica também tem logo a seguir uma boa ocasião. Quando pensávamos que íamos para o intervalo com o empate, acabámos por sofrer. Isso machucou-nos. Viemos para a segunda parte para lutar e aos 10 minutos sofremos o penálti, que tirou confiança. O terceiro golo leva-nos para um lado emocional e não conseguimos erguer-nos. Depois sofremos o quarto golo"

Estratégia

Queríamos igualar o jogo interior do Benfica. Às vezes tapamos de um lado, mas contra uma equipa como o Benfica, não conseguimos controlar todas as ações. Tivemos limitações físicas também. Temos que continuar o trabalho, crescer em cima dos erros e estas equipas colocam-nos à prova. Temos que dar uma boa resposta no próximo sábado frente ao Alverca. É uma prova de regularidade. Trabalhar e aprender com os erros.

Resultado pesado

Olhamos muito para as exibições. No último jogo tivemos uma incidência que justificou o avolumar do resultado. Hoje estamos satisfeitos com o rendimento de todos. Este jogo é um jogo que vai provocar crescimento. O recuperar dos resultados... nunca entramos em bicos de pés quando ganhamos e quando perdemos igual. Eventualmente temos que melhorar o que foi a primeira volta.

O Benfica goleou o Estrela Amadora, por 4-0, em partida da jornada 19 da I Liga.