Nota 3 para David Silva. “Pisão claro. Penálti bem assinalado”

25 jan, 2026 - 21:30
O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 3 a David Silva, árbitro do Benfica – Estrela Amadora, partida da jornada 19 da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro esteve “discreto e concentrado”.
A primeira parte “não teve lances difíceis”. Foram mostrados cinco cartões amarelos.
Já na segunda parte, foi bem assinalado, aos 53 minutos, uma grande penalidade a favor dos encarnados. Há um “pisão claro” sobre Sidny.
Aos 62 minutos, António Silva cai na área, mas não há falta. “Boa decisão”.
Por tudo isto, nota 3 para David Silva.
Dentro das quatro linhas, o Benfica goleou o Estrela da Amadora, por 4-0.