Nota 3 para David Silva. “Pisão claro. Penálti bem assinalado”

25 jan, 2026 - 21:30

Leia o resumo da análise de Tiago Antunes, VAR Bola Branca, no Benfica – Estrela Amadora.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 3 a David Silva, árbitro do Benfica – Estrela Amadora, partida da jornada 19 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro esteve “discreto e concentrado”.

A primeira parte “não teve lances difíceis”. Foram mostrados cinco cartões amarelos.

Já na segunda parte, foi bem assinalado, aos 53 minutos, uma grande penalidade a favor dos encarnados. Há um “pisão claro” sobre Sidny.

Aos 62 minutos, António Silva cai na área, mas não há falta. “Boa decisão”.

Por tudo isto, nota 3 para David Silva.

Dentro das quatro linhas, o Benfica goleou o Estrela da Amadora, por 4-0.

