César Peixoto: "Há um jogo até aos 70 minutos. Depois da expulsão, existe outro"

César Peixoto considera que o jogo com o FC Porto, que terminou com derrota (3-0) para o Gil Vicente, "acabou" com a expulsão de Martín Fernández, aos 69 minutos. Em declarações à Sport TV, o técnico gilista também aproveita para mandar uma mensagem a Vasco Sousa.

Análise: "Acontece a expulsão e é outro jogo, mas mesmo assim, orgulho enorme na minha equipa, que nunca deixou de tentar jogar na frente, nunca perdeu a competitividade, nunca deixou de competir. Era muito difícil, aqui e com um penálti e uma expulsão. Não abandonamos a nossa identidade. A equipa fez um bom trabalho. Há um jogo até aos 70 minutos e, a partir daí, existe outro."

Jogo muda com expulsão ou 3-0? "O 3-0 é uma consequência da expulsão. Não me diz rigorosamente nada. Diz-me muito é o que fizemos até aos 70 minutos. O Porto venceu bem, foi muito forte. Tivemos oportunidades de golo, dividimos o jogo, não metemos o autocarro."

Mensagem para Vasco Sousa, jogador ligado ao FC Porto que sofreu nova grave lesão: "Quero dar uma palavra de força para o Vasco Sousa, pelo que tem passado. A parte que mais custa é um jogador não poder jogar futebol. Ele tem de ser muito resiliente e tem de continuar a acreditar, porque é muito novo, tem muito talento. O futebol ainda tem muitas alegrias para lhe dar. Houve uma altura em que tive lesões e acreditei sempre. Acredita, Vasco: ainda vais fazer uma grande carreira. É resiliente, um vencedor e vai conseguir dar a volta por cima"

Expulsão de Martín Fernández: "O Martín está triste no balneário. Ele não vê o jogador do Porto. É critério. Ele não o vê, foi sem querer. Não vou arranjar desculpa, até ficaria mal. A equipa até aos 70 minutos competiu, depois é outro jogo, mas mesmo assim continuámos a tentar. Isso é que me deixa satisfeito, a equipa não se desmoronou, não se desorganizou, competiu até ao final. Saio daqui com o amargo de boca porque o jogo muda, e estávamos por cima nesse momento, mas é o futebol."

Mercado de inverno: "Mercado está aberto, vamos trazer gente e, como costumo dizer a brincar com os jogadores, vamos continuar a 'chatear' a malta lá de cima."