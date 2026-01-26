Ouvir
Nota 4 para António Nobre, por penálti e expulsão "bem decididos"

26 jan, 2026 - 23:20 • Redação

VAR Bola Branca elogia atuação do árbitro do FC Porto 3-0 Gil Vicente, referente à 19.ª jornada do campeonato.

O VAR Bola Branca atribui Nota 4 a António Nobre, árbitro do FC Porto 3-0 Gil Vicente, a contar para a 19.ª jornada do campeonato.

"Gostei muito da arbitragem de António Nobre, esteve muito bem, competente, tranquilo, dialogante. Esteve bem na disciplina e tecnicamente, muito bem fisicamente e na vantagem. Assumiu o penálti, decidiu bem a expulsão", afirma o especialista José Leirós.

Minuto 34 (penálti assinalado para o FC Porto): "Derrube de Murilo a Samu, de forma ostensiva. Penálti bem assinalado."

Minuto 69 (expulsão de Martín Fernández, do Gil Vicente): "Entrada violenta, com o pé no ar, a atingir Thiago Silva. Vermelho direto bem mostrado."

Minuto 78 (penálti não assinalado para o FC Porto): Mais uma boa decisão de António Nobre, que viu que o jogador do Gil Vicente tocou a bola e não no Rodrigo Mora.

