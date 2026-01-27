Acordo entre Benfica e NOS é "sinal muito positivo do mercado", segundo Liga Centralização

O diretor executivo da Liga Centralização encontra um "sinal muito positivo do mercado" audiovisual português na venda dos direitos do Benfica das épocas desportivas 2026/27 e 2027/28 à NOS, por 104,6 milhões de euros.

"É um sinal muito positivo do mercado e em linha com as nossas expectativas de uma venda centralizada", respondeu André Mosqueira do Amaral, responsável pela empresa dedicada a esta matéria da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), em declarações à agência Lusa.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O diretor executivo da LPFP e responsável pela empresa Liga Centralização, que reúne ainda representantes de Alverca, FC Porto, Sporting de Braga, Sporting, Vitória de Guimarães, Feirense, Leixões e Marítimo, distingue o negócio dos 'encarnados', que não se resume aos jogos de futebol, sendo alargado às outras modalidades e à exploração publicitária.

"O negócio, na sua substância, como é público, não é diretamente equivalente, pois vai além do que os direitos audiovisuais que a centralização contempla. No entanto, esta operação reflete que a dinâmica de crescimento de mercado, que é similar - seja uma venda individual ou coletiva -, afigura-se como muito favorável, não só pelo valor alcançado como pela tensão competitiva que gerou", reforçou André Mosqueira do Amaral.

Os direitos audiovisuais dos dois escalões profissionais do futebol português vão passar a ser negociados de forma centralizada, a partir de 2028/29, na sequência do modelo promulgado em março de 2021, resultante do memorando de entendimento assinado em 19 de janeiro do mesmo ano por Federação Portuguesa de Futebol e LPFP.