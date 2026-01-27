Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 27 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Alex Amorim troca Alverca pelo Génova por 8 milhões de euros

27 jan, 2026 - 22:16 • Eduardo Soares da Silva

Saída do médio brasileiro de 20 anos, que chegou a ser associado ao Sporting, cobre praticamente todo o orçamento da temporada.

A+ / A-

O Génova fechou a contratação do médio brasileiro Alex Amorim, do Alverca, a troco de oito milhões de euros, confirmou a Renascença.

O médio de 20 anos chegou este verão ao clube do Ribatejo, vindo do Fortaleza, por cerca de 300 mil euros. Tornou-se opção indiscutível na equipa de Custódio e deixa o clube após 21 jogos e dois golos apontados.

No ano passado, o jogador já esteve no Athletic-MG, cedido pelo Fortaleza, um clube que partilha o mesmo investidor do Alverca.

Segundo as informações apuradas, o Alverca encaixa oito milhões no imediato, mais dois por objetivos. É a maior venda da história do clube ribatejano, que voltou esta época à I Liga.

Em entrevista à Renascença no início da temporada, o diretor desportivo da SAD do Alverca, Pedro Alves, destacava o objetivo de transferir jogadores para poder contornar um negócio "com prejuízo à nascença".

“Ficando na primeira divisão e vendendo jogadores, não há outro retorno financeiro possível para que não tenhamos de ir ao bolso do dono para pagar as contas”, explicava, na altura.

A saída de Alex Amorim permite cobrir praticamente o orçamento de toda a época dos ribatejanos, que Pedro Alves revelou rondar os dez milhões de euros.

O Alverca está confortável no meio da tabela da I Liga, no 10.º posto, com 23 pontos somados.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 27 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Depressão Ingrid deixa o Norte pintado de branco

Depressão Ingrid deixa o Norte pintado de branco

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Como é estar no futebol durante a guerra?

Como é estar no futebol durante a guerra?