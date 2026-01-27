Gonçalo Paciência é a solução para resolver a falta de golos do Santa Clara

O Santa Clara anunciou a contratação do avançado Gonçalo Paciência, que assina contrato até ao final da época, com mais uma temporada de opção.

Paciência, de 31 anos, terminou contrato com os brasileiros do Sport e é reforço a custo zero para os açorianos.

O avançado marcou cinco golos em 22 jogos pelo Sport, todos eles no campeonato estadual. Fez apenas seis jogos no Brasileirão e não marcou qualquer golo. O Sport ficou no último lugar e desceu de divisão.

O internacional português não joga na I Liga desde 2017/18, quando foi campeão pelo FC Porto. Desde aí, passou pelo Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Celta de Vigo, Bochum, Sanfrecce Hiroshima, no Japão, e pelo Brasil.

"Estou muito feliz por estar aqui, por representar o maior clube das ilhas. Sinto uma enorme alegria e motivação por me terem dado esta oportunidade de ajudar o Santa Clara a conquistar os seus objetivos", afirmou.

O Santa Clara é o segundo pior ataque do campeonato, apenas com 14 golos marcados em 19 jornadas disputadas. Registo pior tem apenas o Tondela, com 12 golos em registo.