Liga Europa. Árbitro belga para FC Porto, francês para Braga

Os derradeiros jogos de FC Porto e Sporting de Braga na fase regular da Liga Europa, na quinta-feira, serão arbitrados pelo belga Jasper Vergoote e pelo francês Willy Delajod, respetivamente.

Vergoote terá, no FC Porto-Rangers, no Dragão, o auxílio de Michael Geerolg, e Martijn Tiesters, com Kevin Van Damme como quarto árbitro. O videoárbitro (VAR) será Jan Boterborg, com apoio do único elemento da equipa sem nacionalidade belga: o neerlandês Pol van Boekel.

No Go Ahead Eagles-Braga, nos Países Baixos, Delajod terá como assistentes Erwan Finjean e Valentin Evrard, mais o quarto árbitro Marc Bollengier. Bastien Dechepy será o VAR, assistido pelo alemão Sascha Stegemann, o "intruso" numa equipa, de resto, inteiramente francesa.

Tanto o FC Porto como o Braga têm garantido, pelo menos, um lugar no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Ambos tentarão, no entanto, apurar-se diretamente para o lote dos 16 melhores.

FC Porto-Rangers e Go Ahead Eagles-Braga realizam-se na quinta-feira, às 20h00, e terão relato e acompanhamento da Renascença, em rr.pt.