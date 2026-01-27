Ouvir
O melhor VAR da primeira metade da época foi Tiago Martins

27 jan, 2026 - 16:40 • Lusa

O árbitro internacional teve uma nota final de 8.729, superando Rui Costa, que teve 8.626, e Vasco Santos, que somou 8.607.

O internacional Tiago Martins foi o videoárbitro (VAR) mais bem pontuado na primeira metade da época 2025/26, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na segunda-feira.

Tiago Martins teve uma nota final de 8.729, superando Rui Costa, que teve 8.626, e Vasco Santos, que somou 8.607.

O mais conceituado VAR português esteve, entre outros, na fase final do Euro2024, na qual esteve na meia-final entre a Alemanha e a Espanha, e na final da Liga dos Campeões feminina de 2024/25, entre Arsenal e FC Barcelona, que se disputou no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

