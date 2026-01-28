Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 27 jan, 2026
As contas de Benfica e Sporting na última jornada da Liga dos Campeões

28 jan, 2026 - 09:15 • Eduardo Soares da Silva com Lusa

Águias estão às portas da eliminação da prova e precisam de contrariar muitas adversidades. Sporting tem apurado confirmado, ainda sonha com os primeiros oito classificados, mas também não depende só de si.

O Sporting pode garantir, esta quarta-feira, a presença direta nos oitavos de final da Liga dos Campeões, na visita ao Athletic Bilbau, enquanto o Benfica precisa de vencer o Real Madrid para manter esperanças de chegar ao "play-off".

À entrada para a oitava e última jornada da fase de liga da Champions, o Sporting ocupa o 10.º lugar, com 13 pontos, e o Benfica é 29.º, com seis, sendo que apenas os oito primeiros seguem diretamente para os oitavos de final. Já as equipas que ficarem entre a nona e 24.ª posições qualificam-se para o "play-off" de acesso à fase seguinte.

O Sporting já tem o apuramento para o "play-off" confirmado e vai na última jornada visitar o Athletic, que está no 23.º e penúltimo lugar da zona de apuramento, o que significa que os bascos precisam de um resultado para confirmar passagem.

A missão dos leões é tentar chegar aos oito primeiros, mas a missão não será fácil, uma vez que estará sempre dependente dos resultados das equipas que estão à sua frente, sendo que apenas Arsenal e Bayern Munique têm já os oitavos garantidos.

Com alguns dos tubarões europeus acima na classificação, o Sporting não terá facilidades para seguir diretamente os oitavos de final, até porque apenas vai haver um encontro entre duas equipas do top 8, com o campeão europeu Paris Saint-Germain (sexto) a receber o Newcastle (sétimo).

Ainda assim, é uma situação muito mais confortável que a do Benfica, que tem contas muito complicadas. As águias recebem o Real Madrid, que está no terceiro lugar e ainda não tem o apuramento para os oitavos de final assegurado.

As águias precisam de um triunfo sobre o recordista de títulos na Champions para manter, mesmo assim, ténues esperanças.

Para garantir o apuramento, o Benfica, além de derrotar os "merengues", precisa de uma conjugação de resultados em vários jogos, entre os quais o do Sporting em Bilbau, necessitando, nesse caso, que os leões não sejam derrotados.

Na fase de liga, em caso de igualdade pontual entre dois ou mais clubes, o primeiro critério de desempate é a diferença de golos, seguindo-se os tentos marcados, os golos anotados fora, as vitórias, os triunfos fora, antes de outros fatores relacionados com o desempenho dos adversários, bem como o registo disciplinar e o coeficiente da cada equipa em causa.

Os 18 jogos da oitava e última jornada da fase de liga da ‘Champions’ estão todos agendados para quarta-feira, com início às 20h00 (horas de Lisboa).

