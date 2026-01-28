Mau tempo. União de Leiria-Paços de Ferreira adiado devido aos estragos

A União de Leiria comunica, esta quarta-feira, que o jogo com o Paços de Ferreira, da 20.ª jornada II Liga, foi adiado, devido aos estragos causados pela depressão Kristin na última noite. "Leiria acordou com um rasto de destruição sem precedentes, ao qual não escapou o estádio, o centro de treinos da Bidoeira e a nossa academia", começa por informar o clube, em comunicado nas redes sociais. Perante o que apelida de "calamidade", a União de Leiria revela que chegou a acordou com a Liga Portugal e o Paços de Ferreira para o adiamento da partida que estava marcado para domingo, às 11h00. A Liga Portugal confirmou o adiamento do encontro "para data e hora a anunciar oportunamente". Numa publicação, no seu site oficial, o organismo justifica a decisão com os danos, que "impossibilitam" a utilização do Estádio Dr. Magalhães Pessoa "em condições de segurança". "A Liga Portugal manifesta a sua solidariedade à U. Leiria, Sociedade Desportiva diretamente afetada, reconhecendo, igualmente a postura solidária e colaborativa do FC P. Ferreira desde o primeiro momento. A Liga Portugal expressa ainda solidariedade à Câmara Municipal de Leiria, parceira do organismo na Final Four da Allianz CUP, em momento particularmente exigente para a região", pode ler-se.

A União de Leiria agradece ao Paços "pela compreensão e solidariedade demonstrada".

Num momento em que "o mais importante é a segurança de todos", a União de Leiria anuncia, também, que todos os treinos estão cancelados e pede a "todos os atletas, equipas técnicas, staff, Unionistas e leirienses que se mantenham em casa, em segurança". "Neste momento há ainda dificuldades nas redes de comunicações e eletricidade, pelo que esperamos que todos estejam bem", lê-se ainda. Também no Facebook, o Paços de Ferreira confirma o reagendamento da partida jornada 20 da II Liga e transmite uma mensagem de solidariedade para com a União de Leiria. "Neste momento profundamente difícil para as gentes de Leiria e para a UD Leiria, o FC Paços de Ferreira manifesta a sua solidariedade e expressa o seu sincero respeito pelos esforços que todos estão a levar a cabo na região", escreveram os pacenses.