Vicens. “Objetivo é conseguir a vitória”

O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, quer garantir o acesso direto aos oitavos de final da Liga Europa.

Preparação

"Preparámos como outro jogo, analisando o rival, conhecendo o máximo possível, recuperando o melhor possível dos últimos dois jogos, que exigiram muito esforço. Temos de fazer um jogo de alto nível, esta equipa venceu o Aston Villa. Será complicado, temos de oferecer uma grande versão competitiva para vencer, não especulamos com outra coisa."

Go Ahead não jogou fim-de-semana e Braga goleou

"Não sei como estarão eles, nós vimos com motivação, energia, ambição de conseguir a vitória e com isso o acesso aos oitavos, sabendo que teremos rival difícil pela frente. Enfrentar o jogo com energia e ambição."

Frio e hipótese de neve e adversário com 12 jogos sem vencer

"Se houver frio, metemos mais roupa. Ir para o jogo com energia, ambição, seguindo as matrizes que falámos estes dias, do adversário e perfil de jogadores e nada mais.

Os resultados anteriores afeta? Depende… Vamos ver. Quando jogas o jogo 40 a 20 e tal de janeiro, só dando importância a todos os jogadores consegues estar onde estás atualmente."

Evolução

"Tivemos um jogo a cada 3 dias em muitos meses, com essa ideia tentámos sempre competir da melhor maneira possível, houve momentos em que a equipa esteve melhor, outros pior. Em poucos jogos, muito poucos, o Braga não esteve por cima do rival em muitos aspetos do jogo. Amanhã, é vencer, contra equipa que faz as coisas bem e tem ideias de jogo muito claras."

Pode ser especial por ser vitória 100 do clube na UEFA

"Não. O objetivo é conseguir a vitória, para conseguir ir diretamente aos oitavos de final."

Ranking UEFA

"Contentes com o que temos contribuído para o ranking, mas o que nos passa pela cabeça é chegar aos oitavos de final. Quando acabar a época, veremos que equipas contribuíram e de que maneira, mas oxalá Portugal possa crescer no ranking."

O Sp. Braga vai defrontar os holandeses do Go Ahead Eagles para a Liga Europa.