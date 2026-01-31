Bacci. “Benfica não é invencível”

O treinador Cristiano Bacci promete o Tondela a fazer o seu jogo na receção ao Benfica, que segundo italiano não é invencível, no domingo em jogo da 20.ª jornada da I Liga.

"Nós sabemos que é uma equipa muito forte, que está na luta pelo título do campeonato, por isso, sem problema nenhum, mas vamos fazer o nosso futebol", afirmou o técnico dos tondelenses, na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

O Tondela, 17.º e penúltimo classificado, com 12 pontos, recebe o Benfica, terceiro, com 45, no domingo, a partir das 20h30, no Estádio João Cardoso, em Tondela, num jogo que vai ser arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.

"Cada equipa tem pontos mais fortes e pontos mais fracos. O Benfica também não é invencível. Tem pontos fracos e nós trabalhamos sobre isso. Agora é normal que não vou dizer quais é que são os pontos fracos", frisou Bacci.

O técnico advertiu que, "apesar de todos pensarem que o Benfica é uma equipa em dificuldade, tem um dos melhores registos dos últimos anos. Ainda não perdeu no campeonato, portanto, não é uma equipa em crise", até por ter vencido o Real Madrid, por 4-2, na quarta-feira, na fase de liga da Liga dos Campeões.

"Mas nós temos de olhar para nós. Vimos de uma altura de três derrotas seguidas, o que conta é isso. Temos de dar um sinal, para nós, antes de tudo, de que temos de mudar isto", disse.

O italiano admitiu que a semana de trabalho "não foi fácil, foi totalmente diferente de fácil, apesar de adversário" ser o Benfica, porque ter ocorrido depois da derrota em Famalicão, por 3-0, reconhecendo que, "principalmente na segunda parte, faltou garra e compromisso" à sua equipa.

"Não é porque vamos defrontar o Benfica que vamos ficar todos atrás, na baliza, já mostrámos com os grandes, em que o jogo foi dividido. Perdemos, mas por pormenores, não facilitamos com certeza", realçou o treinador, lembrando as receções ao Sp. Braga (0-1) e ao FC Porto (0-2), na primeira volta.

Neste sentido, o Tondela vai "encarar o Benfica da mesma forma, sem medo, tentando jogar" o futebol que Cristiano Bacci defende e pede à equipa beirã e, "com certeza, tendo respeito" pelo adversário.

Cristiano Bacci adiantou ainda que os atletas que reforçaram a equipa neste mercado de inverno são já opção e podem acrescentar, "além da componente técnica, uma energia positiva que o Tondela precisa".