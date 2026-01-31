Estoril derrota Santa Clara

31 jan, 2026 - 18:09
O Estoril venceu, fora, o Santa Clara, nos Açores, por 4-2, em partida da jornada 20 da I Liga.
Pelos canarinhos marcaram Begraoui (que bisou), Alejandro Marquês e Guitane.
Já pelos insulares apontaram Diogo Cabral e Gabriel Silva.
Nota ainda para a expulsão de Vasco Matos, na segunda parte.
Com esta vitória, o Estoril sobe aos 29 pontos. É o terceiro triunfo consecutivo e quinto nos últimos seis jogos para a equipa de Ian Cathro.
Já o Santa Clara, que somou o sétimo encontro seguido sem ganhar, mantém os 17 e poderá até cair para zona de playoff.