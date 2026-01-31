Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 30 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Estoril derrota Santa Clara

31 jan, 2026 - 18:09

Partida teve seis golos.

A+ / A-

O Estoril venceu, fora, o Santa Clara, nos Açores, por 4-2, em partida da jornada 20 da I Liga.

Pelos canarinhos marcaram Begraoui (que bisou), Alejandro Marquês e Guitane.

Já pelos insulares apontaram Diogo Cabral e Gabriel Silva.

Nota ainda para a expulsão de Vasco Matos, na segunda parte.

Com esta vitória, o Estoril sobe aos 29 pontos. É o terceiro triunfo consecutivo e quinto nos últimos seis jogos para a equipa de Ian Cathro.

Já o Santa Clara, que somou o sétimo encontro seguido sem ganhar, mantém os 17 e poderá até cair para zona de playoff.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 30 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias