Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 30 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Vasco Matos deixa Santa Clara

31 jan, 2026 - 21:53 • Carlos Calaveiras

Açorianos perderam este sábado contra o Estoril. SAD promete nova equipa técnica para breve.

A+ / A-

O treinador Vasco Matos deixa o comando técnico do Santa Clara.

O clube açoriano confirma a rescisão, este sábado, em comunicado.

"A Santa Clara, Açores – Futebol, SAD vem por este meio anunciar que chegou a acordo para a rescisão contratual com o treinador Vasco Matos”, escreve.

O líder da SAD insular “agradece o contributo ímpar e o legado deixados pelo treinador e a sua equipa técnica”.

"Vasco Matos é o melhor treinador da história do Santa Clara. Sob a sua liderança técnica, o Santa Clara começou logo por sagrar-se campeão da II Liga. Alcançou depois a melhor classificação da história do clube na I Liga, com um 5º lugar que conferiu acesso à UEFA Conference League. Com Vasco Matos foi igualmente alcançado o recorde de pontos do Santa Clara na I Liga, sendo ele o técnico com mais vitórias nos pergaminhos do Clube e o segundo com mais jogos oficiais no banco de suplentes”, lembra.

O Santa Clara, que perdeu este sábado 4-2 com o Estoril, promete nova equipa técnica para breve.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 30 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias