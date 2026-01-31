Vasco Matos deixa Santa Clara

31 jan, 2026 - 21:53 • Carlos Calaveiras
O treinador Vasco Matos deixa o comando técnico do Santa Clara.
O clube açoriano confirma a rescisão, este sábado, em comunicado.
"A Santa Clara, Açores – Futebol, SAD vem por este meio anunciar que chegou a acordo para a rescisão contratual com o treinador Vasco Matos”, escreve.
O líder da SAD insular “agradece o contributo ímpar e o legado deixados pelo treinador e a sua equipa técnica”.
"Vasco Matos é o melhor treinador da história do Santa Clara. Sob a sua liderança técnica, o Santa Clara começou logo por sagrar-se campeão da II Liga. Alcançou depois a melhor classificação da história do clube na I Liga, com um 5º lugar que conferiu acesso à UEFA Conference League. Com Vasco Matos foi igualmente alcançado o recorde de pontos do Santa Clara na I Liga, sendo ele o técnico com mais vitórias nos pergaminhos do Clube e o segundo com mais jogos oficiais no banco de suplentes”, lembra.
O Santa Clara, que perdeu este sábado 4-2 com o Estoril, promete nova equipa técnica para breve.