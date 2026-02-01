Álvaro Pacheco “motivado” para vencer FC Porto

O treinador do Casa Pia assegurou estar “motivado” para “provocar a primeira derrota do FC Porto”, e “conquistar a primeira vitória em casa”, na segunda-feira, na 20.ª jornada da I Liga de futebol, em Rio Maior.

“Defrontar o FC Porto é motivador porque temos amanhã a oportunidade de conseguir a primeira vitória em casa, contra o líder que ainda não perdeu e que é a melhor defesa do campeonato. É algo que nos deixa mais motivados para sermos capazes de alcançar a vitória”, disse Álvaro Pacheco.

O técnico frisou que o Casa Pia terá de “igualar a intensidade, compromisso coletivo e a crença” do FC Porto e de “acreditar no seu trabalho” de forma a conseguir ‘bater’ os ‘dragões’, mostrando-se otimista com o que espera ser uma “resposta muito positiva” dos ‘gansos’, que procuram ainda a primeira vitória em casa nesta temporada.

Deixando muitos elogios ao FC Porto, a Francesco Farioli e destacando o “papel preponderante” do avançado portista Samu, o ‘timoneiro’ dos casapianos diz acreditar que a ‘chave’ para o sucesso da sua equipa passará por “aproveitar os espaços que o FC Porto costuma deixar e as debilidades que tem”, afirmando que espera um jogo “muito positivo” entre duas equipas “a crescer” e “fantástico de assistir”.

Na ‘ressaca’ de um empate em casa, frente ao AVS (3-3), numa partida em que esteve a vencer por 3-0 e consentiu o empate já perto do fim, Álvaro Pacheco disse que “custou perder dois pontos” mas que “houve coisas muito positivas” a que o Casa Pia se deve “agarrar”, mas também “ilações que deve tirar”.

“A última imagem é a que fica e no último jogo custou-nos perder dois pontos. Mas houve coisas muito positivas. Pela primeira vez o Casa Pia foi capaz de, em casa, estar a ganhar por 3-0 e isso leva-nos a perceber que é esse o caminho e a trajetória que queremos fazer. Agarramo-nos ao que é o nosso trabalho. Temos de perceber o que nos ajuda a tornarmo-nos mais fortes e mais capazes e em irmos para o jogo impor a nossa vontade de ganhar”, vincou.

O Casa Pia vai receber o líder do campeonato em Rio Maior, apesar dos danos ocorridos no recinto ribatejano, na madrugada de quarta-feira, devido à depressão Kristin.

Na segunda-feira, os lisboetas regressam ao recinto onde concederam o quinto empate, já nos últimos minutos da receção ao lanterna-vermelha AVS.

“Mas também temos de tirar uma grande ilação: os jogos só acabam quando o árbitro apitar, e isso leva-nos a ter um foco e concentração adicional principalmente nos últimos minutos. No último jogo isso foi-nos fatal e essa pequena distração tirou-nos dois pontos. Temos de ser capazes de aprender”, salientou, rematando: “amanhã [na segunda-feira], estando a ganhar nos últimos minutos, vamos ser capazes de ‘agarrar’ a vitória”.

Os ‘gansos’ não poderão contar com Kaique Rocha nem com o capitão José Fonte, indisponíveis por lesão. Já Seba Pérez estará em dúvida até à hora do jogo.

O Casa Pia, 16.º classificado, com 15 pontos, recebe em Rio Maior o FC Porto, líder da prova, com 55, na segunda-feira, às 20h45, com arbitragem de Pedro Ramalho, da associação de Évora.