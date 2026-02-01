Bacci. “Ponto é saboroso”

01 fev, 2026 - 23:20
O treinador do Tondela, Cristiano Bacci, considera que o ponto conquistado contra o Benfica é importante na luta pela permanência.
A partida
"Um ponto é saboroso, mas também poderíamos ganhar. O Benfica é o Benfica e é normal que nos empurrem para trás. Para mim não foi uma surpresa o que fizemos hoje. Só mesmo para quem não viu os outros jogos é que pode ser"
Substituições
"As trocas foram para acrescentar potencial ofensivo. Tirámos um médio para meter um avançado. Na segunda parte também tivemos situações que podíamos ter explorado melhor"
Empate
"O Tondela, como as outras equipas da parte de baixo da tabela, precisa de confiança. É um ponto importante nesse sentido".
Tondela e Benfica empataram 0-0 em partida da jornada 20 da I Liga.