Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 02 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tondela

Bacci. “Ponto é saboroso”

01 fev, 2026 - 23:20

Tondela e Benfica empataram 0-0 em partida da jornada 20 da I Liga.

A+ / A-

O treinador do Tondela, Cristiano Bacci, considera que o ponto conquistado contra o Benfica é importante na luta pela permanência.

A partida
"Um ponto é saboroso, mas também poderíamos ganhar. O Benfica é o Benfica e é normal que nos empurrem para trás. Para mim não foi uma surpresa o que fizemos hoje. Só mesmo para quem não viu os outros jogos é que pode ser"

Substituições
"As trocas foram para acrescentar potencial ofensivo. Tirámos um médio para meter um avançado. Na segunda parte também tivemos situações que podíamos ter explorado melhor"

Empate
"O Tondela, como as outras equipas da parte de baixo da tabela, precisa de confiança. É um ponto importante nesse sentido".

Tondela e Benfica empataram 0-0 em partida da jornada 20 da I Liga.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 02 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias