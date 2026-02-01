Ouvir
I Liga

Bruno Langa reforça Estrela Amadora

01 fev, 2026 - 23:54 • Lusa

Lateral esquerdo regressa a Portugal e é o oitavo reforço da equipa da Reboleira.

O defesa Bruno Langa deixa os cipriotas do Pafos rumo ao Estrela da Amadora, tornando-se a oitava entrada deste mercado de inverno do clube da I Liga portuguesa de futebol.

"Bruno Langa é tricolor”, anunciou, nas suas redes oficiais a SAD estrelista, dando conta da transferência, a título de empréstimo, do internacional moçambicano, que assim regressa ao futebol português, de onde havia saído há dois anos.

O lateral esquerdo, natural de Maputo, representava os cipriotas do Pafos, onde se encontrava igualmente emprestado desde o verão de 2025 e somou um total de 321 minutos, repartidos em sete jogos da Liga cipriota, outros tantos na Liga dos Campeões e quatro jogos relativos à fase de qualificação.

Bruno Langa foi a oitava contratação do Estrela da Amadora neste mercado de inverno, depois dos também defesas Max Scholze e Yahya Kalley, dos médios Kevin Hoog Jansson, Tom Moustier e Eddy Doué e dos avançados Chilohem Onuoha e Sydney van Hooijdonk.

O Estrela da Amadora é atualmente 14.º classificado, com 20 pontos.

