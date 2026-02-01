Ouvir
Nota 3 para Luís Godinho. “Penálti mal revertido”

01 fev, 2026 - 23:35

Leia o resumo da análise de Tiago Antunes, VAR Bola Branca, no Tondela - Benfica.

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 3 a Luís Godinho, árbitro do Tondela - Benfica, partida da jornada 20 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que há um erro grave quando, aos 38 minutos, Godinho reverte a decisão de grande penalidade a favor dos encarnados na primeira parte da partida.

“O VAR interfere num lance que não é claro e óbvio. Não o deveria ter feito. Para mim há penálti de Bebeto sobre Leandro Barreiro”, disse.

Também na primeira parte, Pavlidis caiu na área, aos 10 minutos, mas não há falta.

Aos 15 minutos, o árbitro assinala falta atacante a Leandro Barreiro na área do Tondela. Não há falta para penálti.

Aos 24 minutos, Prestianni também cai na área, mais uma vez sem falta.

Aos 36 minutos, o cartão amarelo a Sithole, por falta sobre Schjelderup, é bem mostrado, mas fica na linha para algo mais grave.

Já na segunda parte, o VAR da Renascença não destaca nenhum lance em particular.

Por isso, nota 3 para a equipa de arbitragem.

Dentro das quatro linhas, o Benfica empatou 0-0 em Tondela.

