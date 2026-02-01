Ouvir
Nota 3 para Ricardo Baixinho “exibição positiva e assertiva”

01 fev, 2026 - 21:37

Leia o resumo da análise de Tiago Rocha, VAR Bola Branca, no Sporting – Nacional.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 3 a Ricardo Baixinho, árbitro do Sporting - Nacional, partida da jornada 20 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que Baixinho fez uma exibição positiva.

Na primeira parte, o árbitro mostrou uma boa condição física e foi sempre assertivo.

Dois lances em destaque: aos 30 minutos, queda entre três jogadores, mas não há penálti na área insular; aos 44 minutos, Matheus Dias tem uma queda forçada, não há falta de Morita.

Houve um cartão amarelo bem mostrado a Leo Santos.

Já na segunda parte, há mais um lance na área: aos 71 minutos, entre Quaresma e Veron, mas sem falta.

Aos 88 minutos, o golo aos leões é bem invalidado, por fora de jogo.

Por tudo isto, nota 3 para a equipa de arbitragem.

Dentro das quatro linhas, o Sporting venceu o Nacional, por 2-1, com golo decisivo aos 90+6.

