Tiago Margarido. "Foi um jogo quase perfeito"

01 fev, 2026 - 21:20

O Sporting derrotou o Nacional, por 2-1, com o tento decisivo a ser apontado aos 90+6.

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, diz-se “orgulho” pela exibição dos seus jogadores e lamenta não ter conseguido pontos em Alvalade.

Custa perder assim
"De facto custa perder assim desta forma. A equipa fez uma grande exibição. Foi um jogo quase perfeito. Conseguimos anular a primeira fase de construção, o jogo interior, criámos dificuldades a uma grande equipa, que é o bicampeão nacional. Mas é um amargo de boca porque perder assim no fim não é fácil"

Estratégia
"Procurámos encurtar o bloco para evitar que o Sporting fizesse combinações interiores. Jogámos com coragem. A equipa fez um jogo competente. Com bola também tivemos personalidade, com ligações até à baliza. Temos a grande oportunidade a começar. Saímos com um amargo de boca bem acentuado."

Equipa preparada
"É uma equipa de trabalho, com jogadores humildes. Também tivemos com o Benfica em casa. A equipa tem sido bastante competente, mas temos que gerir melhor no fim e crescer com esta memória coletiva. Vivemos de pontos. O fundamental era pontuar e viemos com esse foco. O que queríamos era pontos e saímos tristes porque não conseguimos"

