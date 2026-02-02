Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 02 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Casa Pia

Álvaro Pacheco e o triunfo frente ao Porto: "É histórico e tem de nos deixar felizes"

02 fev, 2026 - 22:53 • Redação

Casa Pia venceu pela primeira vez em casa esta temporada e, pela primeira vez na sua história frente ao FC Porto.

A+ / A-

Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, destaca a vitória "histórica" frente ao FC Porto depois de uma jornada que a sua equipa chegou a estar a vencer por 3-0 com o Aves e deixou escapar o triunfo.

O novo técnico dos lisboetas explica a chave da vitória e que o deslize da semana passada tornou o grupo mais forte.

Vitória com o Porto: "Acreditávamos, disse que tinha uma crença muito grande. Deixámos fugir a vitória no último jogo tão injustamente, acreditava que hoje contra o líder conseguíamos impor a primeira derrota. É histórico e tem de nos deixar felizes."

Como se explica? "Tínhamos de igualar a vontade e garra do Porto para impormos o nosso jogo. Sabíamos que tínhamos de ser forte defensivamente. Com o tempo, fomos anulando isso ao Porto, pedi coragem aos jogadores com bola. Foram uns campeões os nossos jogadores. Temos de festejar e agora dá-nos responsabilidade".

Saída da zona de "play-off": "Tenho falado com os jogadores que somos feitos de vivências. Tivemos uma experiência que não foi do nosso agrado, mas nem tudo foi mau. Fi-los acreditar que podíamos encontrar soluções. Contra o líder, hoje, demonstramos maturidade. Pés bem assentes, só nos deu mais três pontos."

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 02 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias