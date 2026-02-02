Álvaro Pacheco e o triunfo frente ao Porto: "É histórico e tem de nos deixar felizes"

Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, destaca a vitória "histórica" frente ao FC Porto depois de uma jornada que a sua equipa chegou a estar a vencer por 3-0 com o Aves e deixou escapar o triunfo.

O novo técnico dos lisboetas explica a chave da vitória e que o deslize da semana passada tornou o grupo mais forte.

Vitória com o Porto: "Acreditávamos, disse que tinha uma crença muito grande. Deixámos fugir a vitória no último jogo tão injustamente, acreditava que hoje contra o líder conseguíamos impor a primeira derrota. É histórico e tem de nos deixar felizes."

Como se explica? "Tínhamos de igualar a vontade e garra do Porto para impormos o nosso jogo. Sabíamos que tínhamos de ser forte defensivamente. Com o tempo, fomos anulando isso ao Porto, pedi coragem aos jogadores com bola. Foram uns campeões os nossos jogadores. Temos de festejar e agora dá-nos responsabilidade".

Saída da zona de "play-off": "Tenho falado com os jogadores que somos feitos de vivências. Tivemos uma experiência que não foi do nosso agrado, mas nem tudo foi mau. Fi-los acreditar que podíamos encontrar soluções. Contra o líder, hoje, demonstramos maturidade. Pés bem assentes, só nos deu mais três pontos."

