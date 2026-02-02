Ouvir
Braga goleia nas Aves em noite de história para Ricardo Horta

02 fev, 2026 - 20:35

O melhor marcador da história do Sporting de Braga somou o golo 150 com a camisola dos minhotos. Braga vence por 4-0 e recupera o quarto lugar.

A+ / A-

O Sporting de Braga goleou na visita ao Aves, por 4-0, numa noite em que recuperou o quarto lugar da I Liga.

Contra o último classificado do campeonato, ainda sem vitórias, o Braga entrou bem e marcou cedo. Ricardo Horta finalizou uma assistência de Pau Victor e somou o seu golo número 150 com a camisola dos minhotos.

Mais uma página dourada na história de Horta, que solidifica o estatuto de melhor marcador da história do clube.

Aos 30 minutos, o capitão trocou de papel e assistiu Rodrigo Zalazar para o 2-0, vantagem que os minhotos levaram para o intervalo.

João Henriques tentou que o Aves reagisse no segundo tempo, mas o Braga viria a sentenciar todas as hipóteses. Pau Vitor, que até tinha perdido algumas oportunidades no encontro, fez o terceiro e o quarto do Braga, aos 80 e 83 minutos.

Com este resultado, o Braga recupera o quarto lugar ao Gil Vicente e está agora a dez pontos do Benfica. Já o Aves continua no último posto, com 5 pontos somados.

