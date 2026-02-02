Depressão Kristin. FPF cria fundo de 100 mil euros e entrega parte das receitas de jogo da seleção

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou que criou um fundo de emergência para apoiar os clubes afetados pela Depressão Kristin, na última semana, e que alocará parte da receita do próximo jogo da seleção nacional.

Em comunicado após uma reunião da Comissão Coordenadora para as Emergências no Futebol, que reúne FPF, Sindicato dos Jogadores, Liga Portugal, Associação Nacional de Treinadores de Futebol e Mesa do Plenário das Associações Distritais e Regionais de Futebol, foi anunciado a abertura do "Fundo de Catástrofes para apoio aos Clubes afetados no montante de 100 mil euros."

Para além disso, será alocada parte da receita "do jogo particular da seleção nacional AA a realizar no dia 10 de junho (Dia de Portugal) às ADRs/clubes afetados."

Foi ainda decidida o "acompanhamento com o Governo dos meios do Banco de Fomento a canalizar para as entidades desportivas afetadas", "articulação e acompanhamento com a Estrutura de Missão para a Reconstrução da Região Centro do País" e a "realização de Reunião da Direção da FPF na AF Leiria e visita a equipamentos desportivos afetados."

Em causa estão os danos causados pela Depressão Kristin principalmente na zona centro. O Estádio Municipal de Leiria ficou danificado, tal como muitos outros pavilhões e campos da região.