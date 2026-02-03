A história repete-se? A memória de outra águia invicta (que acabou a época a ver o dragão a festejar)

Estávamos em 1977/78 e o Benfica fechava o então campeonato da 1.ª divisão sem qualquer derrota, mas com um amargo de boca: o FC Porto sagrava-se campeão nacional.

A história pode repetir-se na presente temporada, assim mantenha a equipa de José Mourinho o registo imaculado que vem apresentando, no plano da liga doméstica.

Bola Branca foi apelar à memória de um dos jogadores desse plantel benfiquista de há quase 50 anos. Passam precisamente 48 anos desde o fecho dessa época desportiva. A águia, na altura, voava com Eurico, Toni, Humberto Coelho, Shéu, Nené ou Bento. E também com António Fidalgo.

"Foi um campeonato com muitos empates nossos, mais até do que seria normal", começa por dizer o antigo guarda-redes, que recorda uma igualdade em particular. "Empatámos contra o Portimonense e nessa altura pensei e verbalizei junto dos meus colegas que 'Deus queira que não precisemos destes pontos'. E assim foi..."

Procurando decalcar essa temporada com a atual, Fidalgo sustenta que "as dificuldades para o Benfica são maiores". Isto pelo facto de os triunfos "valerem agora três pontos".

Chegados a 2026, o antigo guardião, que passou igualmente pelo Sporting e foi também comentador da Renascença, defende que o campeonato "ganhou mais emoção" com a vitória do Casa Pia perante o FC Porto. Todavia, na sua opinião, a situação permanece "mais simples para o Porto". "Porém, se o Sporting vencer no fim de semana, o campeonato fica em aberto", finaliza.