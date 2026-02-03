Ouvir
Depressão Kristin

AF Leiria e o apoio de 100 mil euros aos clubes: "A intenção pode ser boa, mas..."

03 fev, 2026 - 16:55 • André Maia

A Bola Branca, o presidente da AF Leiria reconhece a importância do apoio do Fundo de Catástrofe, mas sublinha que não é suficiente. Não há registo de clubes a fechar portas.

Mais uma semana, mais uma jornada de futebol adiada em Leiria. A direção da Associação de Futebol leiriense reuniu e considerou que ainda não há hipóteses de regressar à atividade, sete dias depois da passagem destruidora da depressão Kristin. A Bola Branca, o presidente da AF Leiria, Carlos Mota Carvalho, avança que o regresso desportivo ao distrito ainda não está para breve e sem data definida.

"Em Leiria e Pombal, na Marinha Grande, na Batalha, em Porto de Moz, em Ancião, nos concelhos do norte do distrito, onde o impacto foi maior, vai haver uma grande dificuldade em iniciarmos a atividade desportiva, pelo menos com a segurança que este tipo de eventos exigem. [...] Nesse sentido, resolvemos mais uma vez suspender as provas e estamos a fazê-lo semana a semana", explica Mota Carvalho à Renascença.

A decisão surge numa altura em que a Comissão Coordenadora para as Emergências no Futebol – que junta FPF, Sindicato dos Jogadores, Liga Portugal, Associação Nacional de Treinadores de Futebol e a Mesa do Plenário das Associações Distritais e Regionais de Futebol – decidiu os primeiros apoios de urgência aos clubes afetados. Da primeira reunião ficaram fechados 100 mil euros de ajuda, valor que o dirigente leiriense questiona ser suficiente.

"É de saudar a Constituição desta Comissão, sem qualquer dúvida. Mas essas verbas, tendo em conta os prejuízos em questão, o preço dos materiais de construção, a falta de mão de obra e todos esses problemas... eu penso que a intenção poderá ser boa, mas...", lamenta Carlos Mota Carvalho a Bola Branca. Ainda assim, reconhece que é um principio de caminho que deve ser continuado posteriormente, com novo apoio.

"O que me foi transmitido é que essa verba agora é um apoio, mas já nos pediram o levantamento dos danos e os clubes vão apresentá-los. Depois há de haver um outro fundo de apoio para os clubes e nas instalações municipais", explica o presidente da Associação de Futebol de Leiria. Já sobre eventuais clubes a fechar portas definitivamente, Mota Carvalho garante que não há qualquer informação nesse sentido.

