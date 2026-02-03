Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 02 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol feminino

Ana Capeta vai jogar na Juventus

03 fev, 2026 - 10:30 • Lusa

O empréstimo da internacional portuguesa inclui uma opção de compra para as 'bianconeri'.

A+ / A-

A avançada Ana Capeta vai reforçar a Juventus, por empréstimo do Sporting, anunciou o clube de Turim, atual terceiro classificado da I Liga feminina italiana de futebol.

O empréstimo da internacional portuguesa inclui uma opção de compra para as `bianconeri`, acrescentou à agência Lusa uma fonte oficial do clube de Alvalade, sem adiantar o valor em questão.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A avançada, de 28 anos, representava as `leoas` desde 2016, num trajeto interrompido por uma temporada, em 2021/22, quando representou as neerlandesas do PSV Eindhoven e o Famalicão.

"Estou muito feliz por iniciar esta jornada, mal posso esperar por chegar", disse Capeta, entretanto, numa mensagem dirigida aos adeptos da Juventus, nas redes sociais das italianas.

Natural de Aljustrel, no distrito de Beja, Ana Capeta contabiliza 53 internacionalizações pela seleção portuguesa feminina de futebol. Nesta época, no Sporting, marcou três golos em 11 presenças.

A Juventus segue em terceiro lugar na I Liga italiana feminina de futebol, com 23 pontos, a um do Inter Milão e a seis da Roma. Na Liga dos Campeões feminina vai disputar o play-off de acesso aos quartos de final com o Wolfsburgo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 02 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias