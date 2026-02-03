Depressão Kristin. Associação de Futebol de Leiria adia jogos até 12 de fevereiro

A Associação de Futebol de Leiria anunciou esta terça-feira que decidiu adiar todos os jogos agendados de sexta-feira ao dia 12, enquanto em Coimbra as competições são retomadas, com a realização das partidas da jornada anterior.

"Tendo em consideração o levantamento efetuado dos danos registados nas instalações desportivas, o tempo necessário para a recuperação das mesmas em condições de segurança e a extensão do Estado de Calamidade decretado para alguns concelhos do distrito de Leiria até ao próximo dia 8, deliberou-se proceder ao adiamento de todos os jogos, agendados entre o dia 6 e 12 fevereiro", informou a associação de Leiria.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Associação de Futebol de Leiria indicou que irá continuar em contacto com os clubes para perceber a evolução da recuperação dos recintos desportivos. Irá também contactar com várias entidades para "procurar encontrar soluções para a retoma da prática desportiva e competitiva das provas distritais em segurança, na brevidade possível".

Já a Associação de Futebol de Coimbra resolveu retomar as suas competições oficiais de futebol e de futsal, que se encontravam suspensas desde o dia 30 de janeiro.

"Os calendários de prova serão reformulados de imediato, recomeçando as competições no próximo fim de semana, com os encontros da jornada anterior, que não se realizaram por questões de segurança relacionadas com a depressão Kristin", disse ainda.

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.