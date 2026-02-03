Ouvir
FC Porto não perdeu devido à mudança nos centrais, defende Tonel (que imagina um clássico amarrado)

03 fev, 2026 - 16:35 • Redação

O ex-futebolista valoriza a prestação do Casa Pia, mas sugere uma quebra de rendimento no ataque da equipa de Francesco Farioli.

A derrota do FC Porto no campo do Casa Pia, a primeira de Francesco Farioli no campeonato, relançou as contas da liga. Em análise a Bola Branca, Tonel defende que o desaire num “relvado complicado” não se deveu às mudanças recentes no eixo da defesa, com a aposta em Bednarek e Thiago Silva, caindo Kiwior.

“Perdeu porque o adversário foi muito eficaz e defendeu muito bem”, refere o antigo jogador, destacando a organização defensiva e a exibição inspirada de Patrick Sequeira.

Por um lado, este resultado não surpreende. “O Porto começou a época de forma brilhante e foi quebrando no rendimento ofensivo. Foi um jogo atípico, mas que acontece no campeonato”, explica.

Agora a quatro pontos do líder, os leões precisam de vencer no Dragão para encurtar ainda mais a distância na tabela. “São rivais na luta pelo título e se o Sporting vencer temos campeonato até ao fim”. No entanto, em caso de vitória da equipa da casa, o titulo ficará “muito bem encaminhado” para o atual líder do campeonato.

Com clássico marcado para dia 9 deste mês, Tonel prevê “um jogo muito tático e amarrado. As duas equipas querem ganhar, mas o empate pode não ser mau para o Porto”. As “bolas paradas podem ser determinantes” nuns 90 minutos que se preveem “muito agressivos de parte a parte”.

