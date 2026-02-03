Ouvir
Ivan Cavaleiro e o Tondela rescindem contrato

03 fev, 2026 - 11:45 • Lusa

Futebolista chegou ao clube em agosto de 2025 e somou um total 929 minutos com a camisola dos beirões.

A+ / A-

O avançado Ivan Cavaleiro e o Tondela rescindiram na segunda-feira o contrato que era válido até junho de 2027, anunciou esta terça-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.

Numa nota de imprensa, a SAD do Tondela informou que “chegou a acordo com Ivan Cavaleiro para a cessação do contrato que ligava ambas as partes até final de junho de 2027″.

Ivan Cavaleiro, de 32 anos, chegou ao Tondela em agosto de 2025 e “somou um total 929 minutos com a camisola dos beirões, entre jogos da I Liga e da Taça de Portugal.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Ao avançado luso-angolano, o Tondela “agradece o profissionalismo com que defendeu” as cores do clube beirão e desejou “a maior das sortes pessoas e profissionais”.

Ivan Cavaleiro foi a quinta saída do mercado de inverno do Tondela, depois de Yefrei Rodríguez, Afonso Rodrigues, Yarlen e Ceitil e ainda Diego Tavares, que foi cedido até ao final da época ao Vitória de Sernache,

No mercado de inverno, que fechou esta segunda-feira, o clube beirão reforçou o seu plantel com os avançados Benjamin Kimpioka, Makan Aïko, Arjen van der Heide e ainda o central João Silva.

O Tondela, 17.º e penúltimo classificado, com 13 pontos, visita no sábado, às 18h00, o Estoril Praia, que ocupa a oitava posição, com 29 pontos, em jogo da 21.ª jornada da I Liga de futebol.

