Petit é o sucessor de Vasco Matos no Santa Clara

03 fev, 2026
O Santa Clara anunciou esta terça-feira a chegada de Petit para suceder a Vasco Matos no comando técnico da equipa.
Depois da derrota caseira com o Estoril, os açorianos caíram para a 16.ª posição com 17 pontos, o lugar que corresponde ao play-off de manutenção. Atrás, o Tondela e AFS, com 13 e 5 pontos, tentam evitar a despromoção.
O clube de São Miguel soma 15 derrotas e 8 empates em 30 jogos e talvez esteja a pagar o sucesso da época passada que lhe permitiu disputar a Liga Conferência. Nos últimos oito jogos, o Santa Clara somou seis derrotas e dois empates.