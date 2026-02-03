Ouvir
Petit é o sucessor de Vasco Matos no Santa Clara

03 fev, 2026 - 11:38 • Hugo Tavares da Silva

Depois da derrota caseira com o Estoril, os açorianos caíram para a 16.ª posição com 17 pontos, o lugar que corresponde ao play-off de manutenção

O Santa Clara anunciou esta terça-feira a chegada de Petit para suceder a Vasco Matos no comando técnico da equipa.

Depois da derrota caseira com o Estoril, os açorianos caíram para a 16.ª posição com 17 pontos, o lugar que corresponde ao play-off de manutenção. Atrás, o Tondela e AFS, com 13 e 5 pontos, tentam evitar a despromoção.

O clube de São Miguel soma 15 derrotas e 8 empates em 30 jogos e talvez esteja a pagar o sucesso da época passada que lhe permitiu disputar a Liga Conferência. Nos últimos oito jogos, o Santa Clara somou seis derrotas e dois empates.

Petit treinou o Rio Ave em 2024/25 e antes disso teve um experiência no Brasil, no Cuiabá. Aos 49 anos, o antigo internacional português já tem muitíssimas experiências em clubes portugueses, nomeadamente Boavista, B SAD, Marítimo, Moreirense, Paços de Ferreira e Tondela.
Contas feitas, Petit soma 293 jogos na Primeira Divisão. O antigo centrocampista será acompanhado pelos adjuntos Tiago Pinto, Rui Pinto de Lima e Igor Dias.
“Chegar aos Açores e ao Santa Clara é um enorme motivo de orgulho para mim”, declarou Petit aos órgãos oficiais do clube açoriano. “Tenho plena consciência da importância de representar esta região e a sua diáspora, e assumo essa responsabilidade com grande entusiasmo. Venho com muita vontade de trabalhar e com total confiança de que, juntos, atingiremos os nossos objetivos.”
O novo treinador vai dar treino já esta terça-feira, com vista ao duelo contra o Estrela da Amadora, a contar para a jornada 21 da Liga.
