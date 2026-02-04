Ouvir
Mercado de transferências

Caso André Luiz. Estrela da Amadora exige esclarecimentos do Rio Ave

04 fev, 2026 - 18:15 • Rui Viegas

Paulo Lopo, do Estrela da Amadora, fala sobre o estranho negócio em declarações à Renascença.

A saída de André Luíz, do Rio Ave para o Olympiacos, continua a levantar polémica. O Estrela da Amadora, parte interessada no negócio, exige esclarecimentos porque, alegadamente, o jogador foi transferido por seis milhões de euros quando haveria uma proposta de 12.

O “dono” de vilacondenses e gregos, Evangelos Marinakis, não aceitou a proposta dos encarnados.

O Estrela da Amadora, que recebeu André Luiz na chegada à Europa e tem 10% de uma mais valia numa transferência, quer “compreender porque é que uma pessoa que pode vender um jogador por 12, vende por 6.5. Não é uma coisa normal e como nós temos parte do negócio gostávamos de compreender”.

Em declarações a Bola Branca, Paulo Lopo acrescenta: “Os clubes portugueses não vivem assim tão bem financeiramente que lhes permita poder vender o jogador por 12 milhões e vendê-lo por metade. Cedendo para um clube do grupo isso deixa no ar a possibilidade de alguma coisa não estar de acordo com aquilo que é normal”.

O presidente dos tricolores dá conta dos passos seguintes: “O Estrela da Amadora, primeiro que tudo, dará possibilidade ao Rio Ave de regularizar a situação e, em caso de não conseguir, irá recorrer aos mecanismos legais para conseguir valer os seus direitos”.

Paulo Lopo considera que não só o Estrela está a ser prejudicado. “Também está a prejudicar o próprio Rio Ave e os interesses do futebol português”.

Para além de André Luíz, também Clayton se transferiu do Rio Ave para o Olympiacos.

