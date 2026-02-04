Ouvir
Taça de Portugal

João Henriques: "O peso da tabela na Liga é enorme. Na Taça, olhamos apenas para nós e adversário"

04 fev, 2026 - 17:03 • Lusa

O vencedor do embate entre o Sporting e o AVS, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, vai defrontar o FC Porto.

O treinador do AVS afirmou esta quarta-feira que a sua equipa chega ao jogo com o Sporting, dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, com o estatuto de outsider, atribuindo todo o favoritismo aos leões.

Na antevisão à partida, João Henriques lembrou que os bicampeões nacionais jogam em casa, são os detentores do troféu e apresentam os melhores números ofensivos da temporada.

“Este cartão de visitas demonstra que a responsabilidade está do outro lado”, referiu, sublinhando que, na Taça, “tudo pode acontecer”.

João Henriques destacou ainda a motivação acrescida dos seus jogadores, considerando que a “prova rainha” tem sido uma montra importante para um grupo que atravessa um período difícil no campeonato.

“São meses sem vencer na I Liga, mas na Taça temos um lastro de sucesso que nos permite discutir com o Sporting a passagem à meia-final”, afirmou o técnico da equipa avense, última classificada da Liga.

O treinador explicou que as diferenças de rendimento entre campeonato e Taça se devem, em parte, ao peso emocional dos pontos na competição regular.

“No campeonato, o peso da tabela é enorme. Na Taça, olhamos apenas para nós e para o adversário, o que torna as coisas mais leves”, disse.

Quanto ao onze inicial, João Henriques garantiu que irá apresentar a melhor equipa possível, tendo em conta o desgaste recente e a necessidade de gerir o plantel também a pensar no próximo jogo frente ao Famalicão.

O técnico abordou ainda a expulsão sofrida no encontro com o Casa Pia, considerando injusta a decisão e defendendo que o relatório do árbitro não corresponde à realidade, mas garantiu que o foco da equipa está totalmente centrado no jogo de Alvalade.

O vencedor do embate entre o Sporting e o AVS vai defrontar nas meias-finais o FC Porto, que nos quartos venceu em casa o Benfica.

