Luís Godinho no Porto-Sporting: veja quem está no VAR e as outras nomeações para I e II Ligas

04 fev, 2026 - 17:20
O jogo grande da jornada 21 entre FC Porto e Sporting, que pode relançar definitivamente o campeonato ou voltar a dar folga à equipa de Farioli, vai ser arbitrado por Luís Godinho.
Os árbitros assistentes do clássico no Dragão, na próxima segunda-feira, serão Rui Teixeira e Pedro Mota, enquanto o quarto árbitro será Hélder Malheiro. No VAR e AVAR estarão Tiago Martins e Pedro Felisberto.
Já no Benfica-Alverca do próximo domingo, na Luz, estarão Bruno Costa e, como auxiliares, Jorge Fernandes e João Morte. O quarto árbitro será Gonçalo Neves e o VAR e AVAR está entregue a João Casegas e Marco Vieira
Veja todas as nomeações da Secção Profissional do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para as partidas da 21.ª jornada da I Liga.
Nomeações para os jogos da 21.ª jornada da II Liga