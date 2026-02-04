Ouvir
Luís Godinho no Porto-Sporting: veja quem está no VAR e as outras nomeações para I e II Ligas

04 fev, 2026 - 17:20

O clássico da jornada 21 joga-se segunda-feira, no Estádio do Dragão, e pode relançar o campeonato definitivamente ou dar nova folga à equipa de Francesco Farioli.

O jogo grande da jornada 21 entre FC Porto e Sporting, que pode relançar definitivamente o campeonato ou voltar a dar folga à equipa de Farioli, vai ser arbitrado por Luís Godinho.

Os árbitros assistentes do clássico no Dragão, na próxima segunda-feira, serão Rui Teixeira e Pedro Mota, enquanto o quarto árbitro será Hélder Malheiro. No VAR e AVAR estarão Tiago Martins e Pedro Felisberto.

Já no Benfica-Alverca do próximo domingo, na Luz, estarão Bruno Costa e, como auxiliares, Jorge Fernandes e João Morte. O quarto árbitro será Gonçalo Neves e o VAR e AVAR está entregue a João Casegas e Marco Vieira

Veja todas as nomeações da Secção Profissional do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para as partidas da 21.ª jornada da I Liga.

Moreirense FC-Gil Vicente FC

  • Árbitro: David Silva
  • Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
  • 4.º árbitro: Diogo Araújo
  • VAR: Rui Oliveira
  • AVAR: Tiago Leandro

CF Estrela-CD Santa Clara

  • Árbitro: Fábio Veríssimo
  • Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques
  • 4.º árbitro: Bruno Vieira
  • VAR: Paulo Barradas
  • AVAR: Rui Cidade

Estoril Praia-CD Tondela

  • Árbitro: Márcio Torres
  • Assistentes: André Ferreira e João Bessa Silva
  • 4.º árbitro: João Gonçalves
  • VAR: Luís Ferreira
  • AVAR: Valdemar Maia

FC Arouca-Vitória SC

  • Árbitro: Miguel Fonseca
  • Assistentes: André Dias e João Martins
  • 4.º árbitro: Vítor Ferreira
  • VAR: Ricardo Moreira
  • AVAR: Jonathan Babo

CD Nacional-Casa Pia AC

  • Árbitro: Gustavo Correia
  • Assistentes: Fábio Silva e David Soares
  • 4.º árbitro: Flávio Jesus
  • VAR: Manuel Mota
  • AVAR: Paulo Miranda

SC Braga-Rio Ave FC

  • Árbitro: Miguel Nogueira
  • Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
  • 4.º árbitro: Rui Lima
  • VAR: João Bento
  • AVAR: Pedro Sousa

SL Benfica-FC Alverca

  • Árbitro: Bruno Costa
  • Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte
  • 4.º árbitro: Gonçalo Neves
  • VAR: João Casegas
  • AVAR: Marco Vieira

FC Famalicão-AFS

  • Árbitro: Luís Filipe
  • Assistentes: Alexandre Ferreira e Diogo Pereira
  • 4.º árbitro: Vítor Lopes
  • VAR: Rui Soares
  • AVAR: Márcio Azevedo

FC Porto-Sporting CP

  • Árbitro: Luís Godinho
  • Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota
  • 4.º árbitro: Hélder Malheiro
  • VAR: Tiago Martins
  • AVAR: Pedro Felisberto

Nomeações para os jogos da 21.ª jornada da II Liga

FC Porto B-Ac. Viseu FC

  • Árbitro: João Pinheiro
  • Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
  • 4.º árbitro: Anzhony Rodrigues
  • VAR: João Malheiro Pinto
  • AVAR: Cátia Tavares

GD Chaves-FC Penafiel

  • Árbitro: José Rodrigues
  • Assistentes: Filipe Gomes e Rudi Rodrigues
  • 4.º árbitro: Diogo Rosa
  • VAR: Rui Oliveira
  • AVAR: Tiago Leandro

Lus. Lourosa FC-FC Felgueiras

  • Árbitro: Marcos Brazão
  • Assistentes: Luís Viegas e Rui Martins
  • 4.º árbitro: Daniel Martins
  • VAR: Manuel Oliveira
  • AVAR: Pedro Ribeiro

Marítimo M.-SC Farense

  • Árbitro: António Nobre
  • Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
  • 4.º árbitro: Ricardo Baixinho
  • VAR: Cláudia Ribeiro
  • AVAR: Fábio Monteiro

UD Oliveirense-FC Vizela

  • Árbitro: Flávio Lima
  • Assistentes: Rodolfo Esteves e Vanessa Gomes
  • 4.º árbitro: Gonçalo Rosa
  • VAR: Rui Silva
  • AVAR: Álvaro Mesquita

Leixões SC-CD Feirense

  • Árbitro: Cláudio Pereira
  • Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus
  • 4.º árbitro: José Bessa
  • VAR: Rui Costa
  • AVAR: Nuno Eiras

SCU Torreense-UD Leiria

  • Árbitro: Hélder Carvalho
  • Assistentes: José Mira e Hugo Coimbra
  • 4.º árbitro: Pedro Ramalho
  • VAR: Manuel Oliveira
  • AVAR: Pedro Ribeiro

Portimonense SC-SL Benfica B

  • Árbitro: Iancu Vasilica
  • Assistentes: José Pereira e Inácio Pereira
  • 4.º árbitro: Sérgio Guelho
  • VAR: Sérgio Piscarreta
  • AVAR: Pedro Sancho

FC Paços de Ferreira-Sporting CP B

  • Árbitro: Fábio Melo
  • Assistentes: Carlos Martins e Rafael Formoso
  • 4.º árbitro: Carlos Macedo
  • VAR: Bruno Esteves
  • AVAR: Ricardo Luz
