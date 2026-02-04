Luís Godinho no Porto-Sporting: veja quem está no VAR e as outras nomeações para I e II Ligas

O jogo grande da jornada 21 entre FC Porto e Sporting, que pode relançar definitivamente o campeonato ou voltar a dar folga à equipa de Farioli, vai ser arbitrado por Luís Godinho.

Os árbitros assistentes do clássico no Dragão, na próxima segunda-feira, serão Rui Teixeira e Pedro Mota, enquanto o quarto árbitro será Hélder Malheiro. No VAR e AVAR estarão Tiago Martins e Pedro Felisberto.

Já no Benfica-Alverca do próximo domingo, na Luz, estarão Bruno Costa e, como auxiliares, Jorge Fernandes e João Morte. O quarto árbitro será Gonçalo Neves e o VAR e AVAR está entregue a João Casegas e Marco Vieira

Veja todas as nomeações da Secção Profissional do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para as partidas da 21.ª jornada da I Liga.

Moreirense FC-Gil Vicente FC

Árbitro: David Silva

Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha

4.º árbitro: Diogo Araújo

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Tiago Leandro

CF Estrela-CD Santa Clara

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Paulo Barradas

AVAR: Rui Cidade

Estoril Praia-CD Tondela

Árbitro: Márcio Torres

Assistentes: André Ferreira e João Bessa Silva

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Valdemar Maia

FC Arouca-Vitória SC

Árbitro: Miguel Fonseca

Assistentes: André Dias e João Martins

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Ricardo Moreira

AVAR: Jonathan Babo

CD Nacional-Casa Pia AC

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Fábio Silva e David Soares

4.º árbitro: Flávio Jesus

VAR: Manuel Mota

AVAR: Paulo Miranda

SC Braga-Rio Ave FC

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: João Bento

AVAR: Pedro Sousa

SL Benfica-FC Alverca

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte

4.º árbitro: Gonçalo Neves

VAR: João Casegas

AVAR: Marco Vieira

FC Famalicão-AFS

Árbitro: Luís Filipe

Assistentes: Alexandre Ferreira e Diogo Pereira

4.º árbitro: Vítor Lopes

VAR: Rui Soares

AVAR: Márcio Azevedo

FC Porto-Sporting CP

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Hélder Malheiro

VAR: Tiago Martins

AVAR: Pedro Felisberto

Nomeações para os jogos da 21.ª jornada da II Liga

FC Porto B-Ac. Viseu FC

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: João Malheiro Pinto

AVAR: Cátia Tavares

GD Chaves-FC Penafiel

Árbitro: José Rodrigues

Assistentes: Filipe Gomes e Rudi Rodrigues

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Tiago Leandro

Lus. Lourosa FC-FC Felgueiras

Árbitro: Marcos Brazão

Assistentes: Luís Viegas e Rui Martins

4.º árbitro: Daniel Martins

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Pedro Ribeiro

Marítimo M.-SC Farense

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Cláudia Ribeiro

AVAR: Fábio Monteiro

UD Oliveirense-FC Vizela

Árbitro: Flávio Lima

Assistentes: Rodolfo Esteves e Vanessa Gomes

4.º árbitro: Gonçalo Rosa

VAR: Rui Silva

AVAR: Álvaro Mesquita

Leixões SC-CD Feirense

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus

4.º árbitro: José Bessa

VAR: Rui Costa

AVAR: Nuno Eiras

SCU Torreense-UD Leiria

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: José Mira e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Pedro Ribeiro

Portimonense SC-SL Benfica B

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: José Pereira e Inácio Pereira

4.º árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Sérgio Piscarreta

AVAR: Pedro Sancho

FC Paços de Ferreira-Sporting CP B