Tem 368 jogos pelo Fafe e já imagina os 'justiceiros' no Jamor: ”Sorte ou não..."

Arranca esta quarta-feira a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. AD Fafe e Torreense discutem um lugar no Jamor, a partir das 20h15, o que significa que teremos uma equipa da Liga 3 ou da Segunda Liga na final da prova rainha.

”Sorte ou não, o Fafe deixou cair três emblemas da Primeira Liga: Moreirense, Arouca e Braga”, destaca Ferrinho, antigo capitão dos minhotos e atualmente no Arões SC (distrital de Braga). Há 49 anos sem chegar a esta fase da competição, realça o “bom momento” e que seria “um sonhado tornado realidade” avançar até à próxima fase.

Com 14 anos de clube e um total de 368 jogos, aparece em primeiro lugar na lista de jogadores com mais partidas disputadas pelos fafenses. Viveu uma subida à Segunda Divisão com os "justiceiros", momento que tem “dificuldade em encontrar palavras para descrever”, mas que tem como “o melhor” da carreira. No ano de 2021, foi ainda peça fundamental para alcançarem os oitavos de final da Taça, onde perderam com a B SAD.

O certo é que quer que o seu Fafe vença esta quarta. No entanto, no futebol as coisas “nem sempre são sobre favoritismo” e “o jogo calha para quem estiver melhor”.