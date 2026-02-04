Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 04 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Taça de Portugal

Tem 368 jogos pelo Fafe e já imagina os 'justiceiros' no Jamor: ”Sorte ou não..."

04 fev, 2026 - 15:40

Ferrinho, o recordista de jogos pelo Fafe, antevê a meia-final da Taça da Liga contra o Torreense. Após tombar Moreirense, Arouca e Braga, a lenda do clube acredita que o "bom momento" pode levar o Fafe a uma final que seria "um sonho tornado realidade".

A+ / A-

Arranca esta quarta-feira a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. AD Fafe e Torreense discutem um lugar no Jamor, a partir das 20h15, o que significa que teremos uma equipa da Liga 3 ou da Segunda Liga na final da prova rainha.

”Sorte ou não, o Fafe deixou cair três emblemas da Primeira Liga: Moreirense, Arouca e Braga”, destaca Ferrinho, antigo capitão dos minhotos e atualmente no Arões SC (distrital de Braga). Há 49 anos sem chegar a esta fase da competição, realça o “bom momento” e que seria “um sonhado tornado realidade” avançar até à próxima fase.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Com 14 anos de clube e um total de 368 jogos, aparece em primeiro lugar na lista de jogadores com mais partidas disputadas pelos fafenses. Viveu uma subida à Segunda Divisão com os "justiceiros", momento que tem “dificuldade em encontrar palavras para descrever”, mas que tem como “o melhor” da carreira. No ano de 2021, foi ainda peça fundamental para alcançarem os oitavos de final da Taça, onde perderam com a B SAD.

O certo é que quer que o seu Fafe vença esta quarta. No entanto, no futebol as coisas “nem sempre são sobre favoritismo” e “o jogo calha para quem estiver melhor”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 04 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias