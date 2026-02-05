Ouvir
Liga e governo debateram aumento dos custos de policiamento

05 fev, 2026 - 16:20 • Lusa

A+ / A-

O impacto nos clubes face ao aumento de 15% do valor a pagar para a contratação de policiamento foi uma das preocupações manifestadas ao governo, em reunião entre a Liga Portuguesa de futebol Profissional (LPFP) e a administração interna.

Na reunião, com o presidente da LPFP, Reinaldo Teixeira, e o secretário de Estado adjunto e da Administração interna, Paulo Simões Ribeiro, a Liga diz que procurou "expor de forma detalhada as dificuldades sentidas pelas Sociedades Desportivas para fazer face ao aumento significativo dos custos associados às operações de segurança”.

Em comunicado, a Liga diz ainda ter tido compreensão da parte do governo, quando “os encargos com segurança representam já um investimento muito relevante” nos orçamentos dos clubes.

Outro aspeto crítico para a LPFP e para os clubes é serem estes a suportarem os custos em matéria de segurança pública no exterior dos recintos, uma despesa imputada ao promotor do jogo.

Da reunião para abordar a nova portaria em matéria de serviços remunerados, manteve-se “o período mínimo de serviço de quatro horas, bem como a defesa do princípio de proporcionalidade”, em função de avaliação de risco de cada evento.

Com outros temas abordados, como o combate à pirataria e contrafação ou o consumo de bebidas de baixo teor alcoólico nos estádios, a Liga afirmou continuar a defender soluções equilibradas que garantam segurança e também a sustentabilidade económica dos clubes.

