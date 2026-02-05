Quim e o Aves-Sporting no Jamor: “José Mota fez-nos acreditar que podíamos ganhar, o mérito é dele”

20 de maio de 2018, Jamor. Sporting e Aves defrontavam-se naquele que era o jogo que, todos os anos, encerra mais uma temporada em Portugal. Cinco dias antes, a Academia de Alcochete havia sido invadida violentamente por 40 encapuzados, em sinónimo de protesto pela situação que o clube atravessava.

A maioria do plantel leonino, apesar de considerar “não ter condições anímicas e psicológicas” para disputar a final, decidiu em comunicado que iria a jogo, “por respeito aos colegas e CD Aves”, bem como por “a final da Taça” ser “um espelho do desporto nacional” onde “estão em causa todos os profissionais do futebol, o bom nome de Portugal e a dignidade das instituições”.

O resultado da partida já todos conhecemos. A equipa de Jorge Jesus caiu por 2-1 perante um Aves que se agigantou no mais emblemático palco do futebol nacional. Em entrevista à Bola Branca, em dia de jogo de quartos de final entre Sporting e AFS, Quim, o guarda-redes dessa final, recorda a conquista e o que ela significou para Vila das Aves.



A Taça de Portugal volta a poder ter uma equipa fora das mais expectáveis numa final, algo raro e que não acontece desde a vitória do Desportivo das Aves sobre o Sporting. O que representa esta possibilidade?

A Taça de Portugal é mesmo assim. É por isso que é tão bonita. Temos visto o caso do Fafe, da Liga 3, que já eliminou equipas da Primeira Liga. Isto é a Taça: é festa do futebol, onde os mais pequenos também podem ser felizes.

Aconteceu na altura e já aconteceu outras vezes. Lembro-me do Leixões, que estava na Segunda B. É preciso muita felicidade para chegar a uma final, ou agora a umas meias-finais, porque no caminho defrontam-se equipas mais poderosas.

O “dia do Jamor” é uma das tradições mais representativas do futebol português?

Sem dúvida. É festa de futebol. O dia da final da Taça é incrível. Recordo-me perfeitamente: já estive em três finais, só consegui vencer uma. A festa é enorme. Muitas pessoas dormem no Jamor e, logo de manhã, começam os piqueniques. Em tempos quiseram tirar a final do Jamor, mas não há dúvidas de que a Taça de Portugal, sem ser no Jamor, não é a mesma coisa. As pessoas vivem mesmo a final.

Para os clubes, chegar à final é sempre um sonho. Recordo o Aves, conseguir vencer foi impensável. As pessoas de Vila das Aves nunca acreditariam que um dia poderiam estar numa final. Mas a Taça é isto, tudo pode acontecer e os sonhos às vezes tornam-se realidade.

O que significou vencer a Taça para Vila das Aves?

Significou muito. Lembro-me de estarem 8.000 pessoas de Vila das Aves no Jamor. Poucas ficaram em casa. Viveram aquela final como se fosse o jogo da vida delas e foi, porque acabámos por festejar.

Só a presença no Jamor já era um momento único. Desde que eliminámos o Caldas nas meias-finais, as pessoas só viviam para aquele momento. Na altura nem queriam saber dos jogos de campeonato, só queriam que chegasse o dia da final. Felizmente conseguimos também a manutenção, que era importante, mas durante dois ou três meses as pessoas só pensavam no Jamor.

Acordavam a pensar no Jamor. Para uma vila como Vila das Aves, foi um momento que nunca irão esquecer.

Tendo jogado três finais, sentiu que na final com o Aves estava mais preparado individualmente?

Vivi aquilo de forma muito intensa. Tive uma final pelo Braga, perdi com o FC Porto. Depois tive uma final pelo Benfica e perdi com o Vitória de Setúbal. Longe de mim pensar que conseguiria vencer uma Taça pelo Desportivo das Aves, ainda por cima podendo ser o meu último jogo da carreira.

Significou muito porque provavelmente só terminei a carreira naquele momento por ter vencido a Taça. Era um sonho. Eu não tinha esse título. Pensar que iria consegui-lo sendo o meu último jogo da carreira marcou-me para sempre. São momentos que acontecem quando não estamos à espera.

Como se gerem as emoções numa equipa com menos experiência em finais?



Eu já tinha tido a oportunidade de estar em grandes palcos e isso ajudou. Mas sabíamos que havia jogadores no plantel que não estavam habituados. Naturalmente, os mais velhos procuraram ajudar e preparar todos para um jogo daquela importância.

Todos querem jogar estes jogos. É um dos grandes palcos do futebol português. Procurei estar preparado o melhor possível. Já tendo duas finais, estava preparado, mas o pensamento de ser o meu último jogo pesou na semana. Era um sabor agridoce.

Sabíamos que tudo podia acontecer numa final e também sabíamos que o Sporting tinha tido uma semana muito difícil com o que aconteceu em Alcochete. Era complicado para eles, mas queriam vencer. Felizmente para nós, as coisas correram bem.

O Sporting mudou muito desde essa final. Como vê a evolução do clube?

Felizmente para o Sporting, conseguiram ultrapassar aquela fase difícil. Hoje é um clube muito mais estabilizado, já bicampeão, a lutar com os melhores da Europa na Liga dos Campeões. É um clube completamente diferente.

Acredito que será muito difícil para o AVS agora. Jogar no estádio do Sporting não é o mesmo que jogar uma final no Jamor. O Sporting está numa fase muito positiva, enquanto o AVS está numa fase complicada, sem vitórias. Será muito difícil, mas tudo pode acontecer, é Taça.

José Mota era o treinador do Aves na final. Houve palavras dele que o marcaram naquela semana?



As palavras do mister foram sempre sobre acreditar. Ele fez-nos acreditar que era possível. O mérito é muito dele. Desde o primeiro momento acreditou e fez-nos acreditar.

Mais do que o treino, foi a preparação psicológica. Era um jogo muito importante e alguns jogadores podiam ficar nervosos. Ele fez-nos acreditar e ajudou-nos a encarar o jogo da final.

Durante o jogo, sentiu os jogadores do Sporting afetados pela semana complicada?

Sim, sentíamo-lo. Eles estavam abatidos. Lembro-me do Bas Dost que tinha sido agredido e jogou com um penso na cabeça. Foi uma semana difícil.

Sabíamos que não podíamos sofrer cedo, porque se o Sporting se visse a ganhar tudo seria diferente. Mas também sabíamos que, se marcássemos primeiro, eles iriam ficar muito afetados. Conseguimos marcar na primeira parte e sentimos os jogadores do Sporting muito mais nervosos do que nós. Ficámos mais confiantes. Depois fizemos o 2–0. Reduziram para 2-1 já perto do final.

Como viveu as celebrações e o regresso a Vila das Aves?

Gostava de reviver tudo, porque acho que podia ter aproveitado mais o momento. Lembro-me de pouca coisa. Foi tudo muito intenso. Como podia ser o meu último jogo, tive um sentimento estranho.

Recordo a festa na Vila das Aves, o caminho desde Lisboa, as pessoas na rua… momentos fantásticos. São coisas difíceis de voltar a acontecer. Foi merecido para as pessoas.

Quais foram as maiores diferenças entre jogar no Braga, no Benfica e no Aves?

São realidades completamente diferentes. No Braga apanhei um clube ainda em crescimento, nada do que é hoje. No Benfica, a mentalidade é completamente diferente: jogar para ganhar todos os jogos, lutar por títulos todos os anos. É uma obrigação, no bom sentido.

O Aves era outra realidade. Estava na Segunda Liga, depois subimos e acabámos a vencer uma Taça. Momentos diferentes da carreira.

Jogar no Benfica não é para todos. Ficar lá seis anos foi muito bom. É um clube com uma massa adepta enorme que exige vencer e jogar bem. É uma ambição e uma obrigação muito boas para os jogadores.