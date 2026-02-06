Baroan fratura tíbia e perónio e é operado no sábado

O avançado Baroan, que fraturou tíbia e perónio, na partida contra o Sporting, vai ser operado este sábado.

O AVS esclarece a situação do jogador em comunicado.

"A AVS Futebol SAD informa que o jogador Antoine Baroan sofreu uma fratura da tíbia e do perónio da perna esquerda no jogo de ontem, com o Sporting Clube de Portugal. Depois de estabilizado ainda no relvado e dos primeiros procedimentos no Hospital de São José, onde pernoitou, o jogador deu hoje entrada no Hospital de Famalicão, para avaliação complementar. Ainda hoje será transportado para o Hospital Privado de Paredes, onde será sujeito a intervenção cirúrgica durante o dia de sábado”, lê-se no comunicado.

O lance ocorreu perto do final do jogo para a Taça de Portugal em Alvalade.

Baroan foi reforço de inverno e fazia a estreia pelo AVS.

No final do encontro, o treinador João Henriques confirmou logo a gravidade da lesão.

“É o primeiro e último jogo da época. Infelizmente. A situação é mesmo muito grave e é o principal facto deste jogo. É uma situação realmente negativa, triste, para nós, mas principalmente para ele.”