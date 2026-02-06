Benfica e Sporting já têm adversário para a Youth League

O Benfica recebe o AZ Alkmaar e o Sporting visita o Eintracht Frankurt, em jogos dos oitavos de final da UEFA Youth League, ditou o sorteio realizado em Nyon que deixou os portugueses em lados opostos do quadro.

Um cenário que apenas permitirá que os dois rivais de Lisboa, em caso de sucesso na competição, se possam defrontar na final da competição, agendada para 17 de abril, no Estádio Colovray, junto à sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

Para já, as águias, vencedoras da competição em 2022 e finalistas vencidas em 2014, 2017 e 2020, tiveram a sorte no sorteio de poderem jogar em casa os oitavos, diante do ex-campeão Alkmaar, que em 2023 eliminou o Sporting nas meias.

Os leões vão visitar nestes oitavos de final, em ronda a uma mão agendada para 24 ou 25 de fevereiro, os alemães do Eintracht Frankfurt, que terminaram a fase de liga em 21.º e nos 16 avos de final afastaram o Galatasaray.

Caso sigam em frente, nos quartos, o Benfica defrontará fora o Inter de Milão ou o Betis, que afastou o FC Porto na terceira ronda do caminho doméstico, enquanto o Sporting visitará o Real Madrid, vencedor em 2020, ou o Chelsea, campeão em 2015 e 2016 e finalista vencido em 2018 e 2019.

O sorteio de hoje dos oitavos de final tinha o condicionalismo que nenhuma das equipas do mesmo país se podiam defrontar nesta fase, embora o sorteio não tenha tido necessidade de efetuar alterações, por tal cenário não se ter colocado.