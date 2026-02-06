Ouvir
César Peixoto pisca olho a recorde: "A equipa não abdica da fome de querer vencer"

06 fev, 2026 - 15:58 • Lusa

Quinto classificado na antecâmara de um lugar ‘europeu’, o Gil Vicente defronta o sexto classificado, Moreirense, mas o técnico recusa olhar para o jogo como se fosse uma final.

A+ / A-

César Peixoto afirmou esta sexta-feira acreditar que o Gil Vicente pode fazer mais 20 pontos e estabelecer um novo máximo pontual na I Liga de futebol, frisando a ambição de ganhar no reduto do Moreirense, sábado, na 21.ª jornada.

“Sim, é possível [atingir essa marca], há muitos pontos em jogo e tenho demonstrado, não só por palavras, que vamos lutar sempre pelos três pontos. A equipa não abdica da fome de querer vencer e isso é que me faz acreditar que é possível fazer esses 20 pontos. Claro que acredito que seja possível”, reforçou na antevisão do jogo com o Moreirense.

César Peixoto disse esperar “um jogo difícil, num campo difícil, no qual não é fácil ganhar”, notando que o Moreirense “tem muitos pontos em casa” e que, quando lá foi treinador, “era a mesma coisa”.

“É um campo mais pequeno, com características muito próprias, que torna tudo muito mais difícil. Além disso, tem uma boa equipa, muito competitiva, que está a fazer um bom campeonato, tem jogadores do meu tempo de quem gosto muito, bons jogadores. Antevejo um jogo extremamente difícil, em que temos que estar a ‘1000’ por cento, muito ligados, mas sabemos o que temos que fazer para lutar pelos três pontos”, disse, em conferência de imprensa.

“Todos os jogos são difíceis, faltam muitos jogos, e vai haver cinco ou seis equipas por ali [por uma vaga europeia] e a que for mais consistente é que terminará mais acima. Claro que, se vencermos, cavamos um fosso para este adversário”, afirmou.

O Moreirense é, dos oito primeiros classificados, a única equipa com saldo negativo de golos (27 marcados e 28 sofridos), mas para o técnico “os números não dizem tudo”.

“Não olhamos para os números, porque acho que não traduzem tudo das equipas, mas para as dinâmicas, onde pode estar o espaço para ferir o Moreirense, uma equipa muito competitiva e a classificação reflete essa qualidade”, disse.

O treinador destacou a importância do ponta de lança Gustavo Varela ter 'bisado' frente ao Famalicão: "É um jogador em quem acreditamos muito, tem sido muito importante para nós. Com a saída do Pablo [para o West Ham], foi titular sete vezes, mas não estava a conseguir marcar, talvez pelo peso da substituição do Pablo, mas ele é um miúdo, primeiro ano de I Liga, temos que perceber isso e também é importante trabalhar o lado mental para depois eles darem uma resposta. Marcou dois golos. Foi o melhor que lhe podia ter acontecido, foi uma grande resposta porque um ponta-de-lança depende muito dos golos e ele já estava um pouco frustrado”.

Martín Fernandez está de volta às opções após castigo, mas Mutombo, lesionado, continua de fora.

Gil Vicente, quinto classificado, com 34 pontos, e Moreirense, sexto, com 30, defrontam-se a partir das 15:30 de sábado, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, jogo que será arbitrado por David Rafael Silva, da Associação de Futebol do Porto.

