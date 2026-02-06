César Peixoto pisca olho a recorde: "A equipa não abdica da fome de querer vencer"

“É um campo mais pequeno, com características muito próprias, que torna tudo muito mais difícil. Além disso, tem uma boa equipa, muito competitiva, que está a fazer um bom campeonato, tem jogadores do meu tempo de quem gosto muito, bons jogadores. Antevejo um jogo extremamente difícil, em que temos que estar a ‘1000’ por cento, muito ligados, mas sabemos o que temos que fazer para lutar pelos três pontos”, disse, em conferência de imprensa.

César Peixoto disse esperar “um jogo difícil, num campo difícil, no qual não é fácil ganhar”, notando que o Moreirense “tem muitos pontos em casa” e que, quando lá foi treinador, “era a mesma coisa”.

“Sim, é possível [atingir essa marca], há muitos pontos em jogo e tenho demonstrado, não só por palavras, que vamos lutar sempre pelos três pontos. A equipa não abdica da fome de querer vencer e isso é que me faz acreditar que é possível fazer esses 20 pontos. Claro que acredito que seja possível”, reforçou na antevisão do jogo com o Moreirense.

César Peixoto afirmou esta sexta-feira acreditar que o Gil Vicente pode fazer mais 20 pontos e estabelecer um novo máximo pontual na I Liga de futebol, frisando a ambição de ganhar no reduto do Moreirense, sábado, na 21.ª jornada.

Quinto classificado na antecâmara de um lugar ‘europeu’, o Gil Vicente defronta o sexto classificado, mas o técnico recusa olhar para o jogo como se fosse uma final.

“Todos os jogos são difíceis, faltam muitos jogos, e vai haver cinco ou seis equipas por ali [por uma vaga europeia] e a que for mais consistente é que terminará mais acima. Claro que, se vencermos, cavamos um fosso para este adversário”, afirmou.

O Moreirense é, dos oito primeiros classificados, a única equipa com saldo negativo de golos (27 marcados e 28 sofridos), mas para o técnico “os números não dizem tudo”.

“Não olhamos para os números, porque acho que não traduzem tudo das equipas, mas para as dinâmicas, onde pode estar o espaço para ferir o Moreirense, uma equipa muito competitiva e a classificação reflete essa qualidade”, disse.

O treinador destacou a importância do ponta de lança Gustavo Varela ter 'bisado' frente ao Famalicão: "É um jogador em quem acreditamos muito, tem sido muito importante para nós. Com a saída do Pablo [para o West Ham], foi titular sete vezes, mas não estava a conseguir marcar, talvez pelo peso da substituição do Pablo, mas ele é um miúdo, primeiro ano de I Liga, temos que perceber isso e também é importante trabalhar o lado mental para depois eles darem uma resposta. Marcou dois golos. Foi o melhor que lhe podia ter acontecido, foi uma grande resposta porque um ponta-de-lança depende muito dos golos e ele já estava um pouco frustrado”.

Martín Fernandez está de volta às opções após castigo, mas Mutombo, lesionado, continua de fora.

Gil Vicente, quinto classificado, com 34 pontos, e Moreirense, sexto, com 30, defrontam-se a partir das 15:30 de sábado, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, jogo que será arbitrado por David Rafael Silva, da Associação de Futebol do Porto.