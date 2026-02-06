Estádio Magalhães Pessoa com cobertura totalmente danificada e estrutura em análise

Em causa estão “placas metálicas de grande dimensão e peso, com um potencial de perigosidade gigantesco para as pessoas”, que estão a ser retiradas por “uma equipa de alpinistas especializada em coberturas”. Contudo, essa ação está também condicionada a uma situação meteorológica favorável, dada a sensibilidade da operação.

Segundo o autarca, a maior preocupação de momento com o estádio “é a limpeza de todo o material solto que está na cobertura”.

“A cobertura foi toda danificada, mas estamos a ver se, em termos estruturais, houve grande dano. O resto são equipamentos que conseguimos repor, mas são coisas menores, dada a dimensão do problema”, afirmou à agência Lusa o vereador do Desporto, Carlos Palheira.

A depressão Kristin danificou totalmente a cobertura do Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e está em análise eventuais fragilidades provocadas em toda a estrutura, revelou o município.

Relativamente à recuperação do estádio, Carlos Palheira ainda não sabe quando o mesmo poderá voltar a receber atividades desportivas.

“Ainda não temos uma previsão. De momento, o estádio está a ser avaliado por peritos de seguros para calcular os prejuízos. Estamos em fase de levantamento exaustivo, para aferir e avaliar todos os prejuízos”.

O financiamento dos trabalhos de reparação dos danos “terá de ser financiada através dos seguros, sobretudo as municipais, e com o orçamento da Câmara”, mas, acrescentou o vereador, “tem de se contar também com o apoio do Estado neste esforço coletivo”.

O estádio municipal serve habitualmente várias modalidades, como futebol, atletismo, ténis de mesa, pentatlo moderno, dança, bilhar, entre outros. Atualmente, em situação de calamidade, está ao serviço da distribuição à população carenciada de bens alimentares não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal e têxteis para o lar, que ali chegam na sequência de doações.

No estacionamento estão a ser depositados materiais de construção doados (tijolos, cimento, telhas e painéis de cobertura) para reconstrução de casas e resíduos verdes e florestais derrubados pela tempestade.

Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.