Ian Cathro e a paternidade: “Se tivéssemos esta conversa antes de ser pai, eu seria mais ‘eh pá, vou jogar em 4-3-3'"

“Agora, qual é a minha prioridade?”, continuou a reflexão. “É comida na mesa para a Benedita. Mais nada. Ser pai acelera muita coisa, acelera muita coisa. Se vemos um bocado de cinzento, fica logo tudo a preto e branco. Isso foi um momento marcante para todos nós, não é? As pessoas dizem ‘não sabes até que…’, sim, é verdade. É verdade.”

“Se tivéssemos esta conversa antes de ser pai, eu seria , não completamente, mas um pouco mais ‘eh pá, vou jogar em 4-3-3’, percebes o que quero dizer?”, questionou.

“Não tenho medo. Quero que os meus jogadores não tenham medo, quero que o roupeiro não tenha medo, quero que a contabilista não tenha medo…”, declarou, quase como um manifesto e erguendo a mão invisível no ar. Para além de quem é e do que quer, Ian Cathro explicou também de que maneira ser pai lhe mudou a cabeça.

O escocês Ian Cathro veio à rádio. Convidado da “Tertúlia Bola Branca” , um programa que vai para o ar às segundas-feiras na Renascença , o treinador do Estoril Praia falou do momento especial da sua equipa, confessou um desligamento cabal com a sua Escócia e explicou o que quer para o clube onde trabalha.

De seguida, o tertuliano residente Rui Miguel Tovar perguntou ao treinador escocês, de 39 anos, se a filha já tinha ido ver jogos ao António Coimbra da Mota. “Ela não gosta quando a outra equipa faz golos, infelizmente acontece muitas vezes. E também não gosta quando fazemos golos porque eles gritam muito alto, são poucos, estão a gritar mesmo muito alto”, contou a rir-se.

O Estoril tem dado que falar pela qualidade de jogo mas também pela quantidade de golos que leva: 41 em 20 jornadas, o melhor registo do clube desde 1951/52, segundo o “Zerozero”. Apenas Benfica e Sporting têm mais. FC Porto e SC Braga igualam os 41 golos.

“Ela já percebe as coisas, fica mais feliz se marcarmos mais golos do que os outros. Ela sabe que está muito mais perto de voltar à Disney se ganharmos jogos”, revelou. A referência tem a ver com o jogo contra o Santa Clara, na primeira volta da Liga, agendado para a Data Fifa, o que levou a família Cathro a cancelar a ida à Disney, que aconteceria mais ou menos um mês depois.

“Ela já tem alguns jogadores favoritos também, mais pela cor das botas e do cabelo do que pela qualidade”, mencionou ainda. Então, quem quem? “A Dita só fala no Jordan Holsgrove. Mas joga bem. Ela sabe.”

O Estoril Praia, com cinco vitórias e uma derrot nas últimas seis jornadas, recebe o Tondela no sábado, a partir das 18h00, no António Coimbra da Mota.