João Henriques. “Fizemos 90 minutos fantásticos”

O treinador do AVS, João Henriques, lamenta a lesão grave de Baroan, mas acredita que a sua equipa fez um bom jogo em Alvalade.

Lesão de Baroan

"É o primeiro e último jogo da época. Infelizmente. A situação é mesmo muito grave e é o principal facto deste jogo. É uma situação realmente negativa, triste, para nós mas principalmente para ele. Ficámos todos estupefactos com o que aconteceu, de forma fortuita. Acontece..."

A partida

"Tirando isso, tudo positivo para nós, porque fizemos 90 minutos fantásticos, que mostraram que temos qualidade, que temos atitude. Depois de estar a perder por 2-0, empatar... Somos os segundos a fazer isso aqui. Mostra que estamos prontos para vencer jogos, mesmo com alterações, com uma semana terrível - pelo mau tempo - de treinos. Isso tudo acumulando a 90 minutos com o Sp. Braga, mais 120 aqui. Tirando o infortúnio com o Antoine, saímos de cabeça levantada. A vitória vai acontecer naturalmente."

"Temos mudado a atitude competitiva, sabermos que nada acaba quando sofremos um golo. O jogo do campeonato perdemos por 6-0, vi o jogo, mas fomos organizamos até aos 30. Descambou. Hoje têm uma mentalidade diferente, percebem que é possível ir atrás. Fomos brilhantes no espírito. Tivemos uma chance aos 90'+5 para fechar e poderíamos ter sido mais felizes. Mas o Sporting também. Era o timing que deixávamos..."

Foco no campeonato

"Focadíssimos nos jogos que faltam no campeonato. Ainda vamos conquistar muito pontos. Temos 5, estamos longe, mas não nos vamos focar nisso - só jogo a jogo. Fazer o que fizemos hoje. Cumprir missões táticas e coletivas. Assim vamos ganhar jogos e conquistar pontos."

O Sporting venceu o AVS, por 3-2, e segue para as meias-finais da Taça de Portugal, onde vai defrontar o FC Porto.