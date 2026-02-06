Não vai haver futebol distrital em Lisboa no fim de semana

A Associação de Futebol de Lisboa (AFL) anunciou esta sexta-feira que o cancelamento dos jogos de futebol e futsal das competições distritais no próximo fim de semana.

As “condições meteorológicas", os “constrangimentos para as populações”, o Estado de Calamidade decretado pelo governo e os avisos da proteção civil levaram a AFL a tomar a decisão.

Os jogos agendados para 7 e 8 de fevereiro vão acontecer no próximo fim de semana, a 14 e 15 de fevereiro.

Haverá uma exceção, segundo a AFL, nas competições de acesso às taças nacionais de futsal (CD I Divisão Sub-19, CD I Divisão Sub-17 e CD I Divisão Sub-15). Ou seja, os jogos da 6.ª jornada serão reagendados para os dias 28 de fevereiro de 2026 e 1 de março de 2026, passando a 10.ª jornada destas provas para o dia 7 de março de 2026, em virtude do prazo da indicação das equipas à Federação Portuguesa de Futebol