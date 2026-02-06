O seu clube está afetado pelo mau tempo? Entenda como aceder ao Fundo de Catástrofes da FPF

O mau tempo que tem assolado o país não foi indiferente à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que esta sexta-feira publicou o regulamento de acesso ao Fundo de Catástrofes, avaliado em 100 mil euros.

Em entrevista a Bola Branca, Helena Pires, a diretora-executiva da federação, veio clarificar que a prioridade foi garantir uma resposta imediata, ativando “o Fundo de Catástrofes para apoiar a reconstrução das infraestruturas destinadas à prática e desenvolvimento do futebol e do futsal, e permitir que clubes, sociedades desportivas e associações distritais e regionais possam adquirir equipamentos para que a normalidade da sua atividade seja reposta”.

O objetivo é continuar a “monitorizar, acompanhar e estar próxima” das entidades afetadas. “As pessoas que estão no terreno precisam de saber que a FPF, no seu escopo de ação, está presente. Todas estas iniciativas são demonstração clara de que estamos aqui, bem como do papel social desta entidade”, acrescenta a dirigente.