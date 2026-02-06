O seu clube está afetado pelo mau tempo? Entenda como aceder ao Fundo de Catástrofes da FPF

06 fev, 2026 - 18:45 • Redação
O mau tempo que tem assolado o país não foi indiferente à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que esta sexta-feira publicou o regulamento de acesso ao Fundo de Catástrofes, avaliado em 100 mil euros.
Em entrevista a Bola Branca, Helena Pires, a diretora-executiva da federação, veio clarificar que a prioridade foi garantir uma resposta imediata, ativando “o Fundo de Catástrofes para apoiar a reconstrução das infraestruturas destinadas à prática e desenvolvimento do futebol e do futsal, e permitir que clubes, sociedades desportivas e associações distritais e regionais possam adquirir equipamentos para que a normalidade da sua atividade seja reposta”.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
O objetivo é continuar a “monitorizar, acompanhar e estar próxima” das entidades afetadas. “As pessoas que estão no terreno precisam de saber que a FPF, no seu escopo de ação, está presente. Todas estas iniciativas são demonstração clara de que estamos aqui, bem como do papel social desta entidade”, acrescenta a dirigente.
De forma a ter acesso a este fundo, o regulamento é claro nos seus critérios. A avaliação é efetuada tendo em conta a “gravidade e permanência dos danos e prejuízos sofridos”, o “número de praticantes afetados pelos danos e prejuízos causados às infraestruturas” e “outros apoios concedidos à mesma entidade em virtude da catástrofe ou cobertura dos danos e prejuízos por seguros”. “Estes critérios vão ao encontro daquilo que é a realidade que estas associações e esta comissão coordenadora para as emergências do futebol foi solicitada”, explica.
De 6 a 27 de fevereiro, através de e-mail, podem ser feitas as candidaturas para aceder a este fundo. Podem candidatar-se associações distritais e regionais, sócios de classe e clubes ou sociedades desportivas.
Helena Pires garante que as respostas serão “rápidas” e “céleres” para que, o quanto antes, “tudo esteja a postos”.