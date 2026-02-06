Ouvir
Um clássico que pode relançar a liga, Benfica aproveitador ou não e uma estreia: aqui está um resumo da jornada 21

06 fev, 2026 - 11:30 • Lusa

A jornada começa no sábado, às 15h30, com um prometedor Moreirense-Gil Vicente. AVS apresenta a pior pontuação de sempre ao fim de 20 jornadas.

A+ / A-

O líder FC Porto e o bicampeão Sporting defrontam-se na segunda-feira, para a 21.ª jornada da I Liga de futebol, enquanto o Benfica, anfitrião do Alverca, procura capitalizar os efeitos de um clássico determinante na luta pelo título.

Isolados no topo desde o êxito no Estádio José Alvalade (2-1), na quarta ronda, os 'dragões' recebem os 'leões' com quatro pontos de avanço, mas vêm de uma surpreendente derrota com o Casa Pia (2-1), em Rio Maior, onde quebraram a invencibilidade na prova, após 18 triunfos e um empate.

Esse deslize beneficiou o Sporting, que se aproximou do topo com uma vitória na receção ao Nacional (2-1), decidida em tempo de compensação pelo colombiano Luis Suárez, e passou a ter cinco pontos de vantagem sobre o Benfica, face ao empate do terceiro classificado em Tondela (0-0).

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Se o FC Porto travou um ciclo de 11 triunfos no campeonato, os 'leões' só chegaram ao êxito nos descontos pela segunda jornada seguida - tal como fizeram nas últimas duas rondas da fase de liga da Liga dos Campeões -, procurando agora a primeira vitória em 10 anos no estádio 'azul e branco'.

Em todas as provas, o Sporting está na melhor série de triunfos da época, com seis, tendo até precisado do prolongamento na quinta-feira para bater em casa o AVS (3-2), lanterna-vermelha da I Liga, no fecho dos quartos de final da Taça de Portugal, após ter desperdiçado dois golos de vantagem.

Ian Cathro: “Não tenho medo, quero que jogadores, roupeiro e contabilista não tenham medo” | Tertúlia Bola Branca

Tertúlia Bola Branca

Ian Cathro: “Não tenho medo, quero que jogadores, roupeiro e contabilista não tenham medo” | Tertúlia Bola Branca

O treinador do Estoril Praia veio à Tertúlia Bola (...)

Os detentores do troféu agendaram duelos com o FC Porto nas 'meias' da prova, que vão ser disputadas pela última vez a duas mãos, entre março e abril, já depois do primeiro jogo 'grande' da segunda volta do campeonato.

Os 'leões' ainda não bateram nenhum dos rivais esta época e perderam a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Benfica (1-0), em agosto de 2025, no Algarve, ao passo que os 'dragões' seguem invictos nesse contexto e venceram as 'águias' em casa para os 'quartos' da Taça de Portugal (1-0).

O líder FC Porto, com 55 pontos, recebe o Sporting, segundo classificado, com 51, pelas 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, sob arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora, no encerramento da 21.ª jornada.

No domingo, o Benfica, terceiro, com 46, vai ser anfitrião do Alverca, 10.º, numa das três partidas da I Liga coincidentes com o dia da segunda volta das eleições presidenciais, a disputar entre António José Seguro e André Ventura.

Com a derrota do FC Porto na jornada anterior, os 'encarnados' passaram a ser a única equipa invicta na prova, mas empataram pela sétima vez e falharam a quarta vitória seguida, ficando mais longe da segunda posição, que, para já, é a última de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.

Benfica e Alverca medem forças às 20:30, volvida a receção no mesmo dia do Sporting de Braga, quarto, com 36 pontos, ao Rio Ave, 13.º, sendo que, no sábado, o Gil Vicente, quinto, com 34, visitará o Moreirense, sexto, com 30.

Cristiano Ronaldo treina pelo Al Nassr, mas não se sabe se joga

Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo treina pelo Al Nassr, mas não se sabe se joga

Próxima partida do clube é na sexta-feira.

A 21.ª ronda assinala ainda a estreia do treinador Petit como sucessor de Vasco Matos no Santa Clara, que joga no terreno do Estrela da Amadora, 12.º, e ocupa o 16.º e antepenúltimo posto, de acesso ao play-off de manutenção, com 17 pontos, a um do derradeiro lugar de permanência.

Em zona de descida estão Tondela, 17.º, com 13 pontos, e AVS, 18.º, com cinco, sendo que os beirões visitam o Estoril Praia, oitavo, e os avenses defrontam fora o Famalicão, sétimo, à procura da primeira vitória na I Liga.
Convertendo os triunfos para três pontos - por imposição da FIFA, valiam dois até 1994/95 -, o AVS apresenta a pior pontuação de sempre ao fim de 20 jornadas na história do escalão principal, resultante de cinco empates.

Programa da 21.ª jornada:

Sábado, 07 fev:
  • Moreirense - Gil Vicente, 15:30
  • Estrela da Amadora - Santa Clara, 15:30
  • Estoril Praia - Tondela, 18:00
  • Arouca - Vitória de Guimarães, 20:30

Domingo, 08 fev:

  • Nacional - Casa Pia, 15:30
  • Sporting de Braga - Rio Ave, 18:00
  • Benfica - Alverca, 20:30
Segunda-feira, 09 fev:
  • Famalicão - AVS, 18:45
  • FC Porto - Sporting, 20:45
