Um clássico que pode relançar a liga, Benfica aproveitador ou não e uma estreia: aqui está um resumo da jornada 21

O líder FC Porto e o bicampeão Sporting defrontam-se na segunda-feira, para a 21.ª jornada da I Liga de futebol, enquanto o Benfica, anfitrião do Alverca, procura capitalizar os efeitos de um clássico determinante na luta pelo título. Isolados no topo desde o êxito no Estádio José Alvalade (2-1), na quarta ronda, os 'dragões' recebem os 'leões' com quatro pontos de avanço, mas vêm de uma surpreendente derrota com o Casa Pia (2-1), em Rio Maior, onde quebraram a invencibilidade na prova, após 18 triunfos e um empate. Esse deslize beneficiou o Sporting, que se aproximou do topo com uma vitória na receção ao Nacional (2-1), decidida em tempo de compensação pelo colombiano Luis Suárez, e passou a ter cinco pontos de vantagem sobre o Benfica, face ao empate do terceiro classificado em Tondela (0-0). Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Se o FC Porto travou um ciclo de 11 triunfos no campeonato, os 'leões' só chegaram ao êxito nos descontos pela segunda jornada seguida - tal como fizeram nas últimas duas rondas da fase de liga da Liga dos Campeões -, procurando agora a primeira vitória em 10 anos no estádio 'azul e branco'. Em todas as provas, o Sporting está na melhor série de triunfos da época, com seis, tendo até precisado do prolongamento na quinta-feira para bater em casa o AVS (3-2), lanterna-vermelha da I Liga, no fecho dos quartos de final da Taça de Portugal, após ter desperdiçado dois golos de vantagem.

Os detentores do troféu agendaram duelos com o FC Porto nas 'meias' da prova, que vão ser disputadas pela última vez a duas mãos, entre março e abril, já depois do primeiro jogo 'grande' da segunda volta do campeonato. Os 'leões' ainda não bateram nenhum dos rivais esta época e perderam a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Benfica (1-0), em agosto de 2025, no Algarve, ao passo que os 'dragões' seguem invictos nesse contexto e venceram as 'águias' em casa para os 'quartos' da Taça de Portugal (1-0). O líder FC Porto, com 55 pontos, recebe o Sporting, segundo classificado, com 51, pelas 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, sob arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora, no encerramento da 21.ª jornada. No domingo, o Benfica, terceiro, com 46, vai ser anfitrião do Alverca, 10.º, numa das três partidas da I Liga coincidentes com o dia da segunda volta das eleições presidenciais, a disputar entre António José Seguro e André Ventura. Com a derrota do FC Porto na jornada anterior, os 'encarnados' passaram a ser a única equipa invicta na prova, mas empataram pela sétima vez e falharam a quarta vitória seguida, ficando mais longe da segunda posição, que, para já, é a última de acesso à Liga dos Campeões da próxima época. Benfica e Alverca medem forças às 20:30, volvida a receção no mesmo dia do Sporting de Braga, quarto, com 36 pontos, ao Rio Ave, 13.º, sendo que, no sábado, o Gil Vicente, quinto, com 34, visitará o Moreirense, sexto, com 30.