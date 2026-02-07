Ouvir
I Liga

AVS. Baroan operado “com sucesso”

07 fev, 2026 - 19:30

Avançado lesionou-se com gravidade na partida com o Sporting para a Taça de Portugal.

A+ / A-

O avançado Baroan, que fraturou tíbia e perónio no jogo contra o Sporting, já foi operado “com sucesso”.

Segundo o AVS, em comunicado, o jogador deverá ter alta já este domingo.

"A AVS Futebol SAD informa que Antoine Baroan foi submetido este sábado a uma intervenção cirúrgica, para tratamento da fratura de tíbia e perónio que contraiu no jogo com o Sporting, da passada quinta-feira. No Hospital Privado de Paredes, a cirurgia esteve a cargo do Dr. Miguel Quesado e do Dr. João Afonso, tendo o Dr. Pedro Grosso, médico do AFS, acompanhado todos os procedimentos da mesma. A intervenção foi um sucesso e decorreu sem qualquer tipo de complicação”.

A SAD acrescenta que “o jogador está animado, recebeu a visita do vice-presidente Miguel Socorro e terá alta amanhã, a fim de iniciar segunda-feira a recuperação junto do Departamento clínico da AVS Futebol SAD".

Antoine Baroan, de 25 anos, foi reforço de inverno do AVS. No primeiro jogo, contra o Sporting, para a Taça de Portugal, num lance com Luis Suarez, lesionou-se com gravidade e vai estar fora por vários meses.

