Custódio Castro. Queremos “tentar fazer o que ainda ninguém fez, inclusive o Real Madrid”

07 fev, 2026 - 15:37 • Lusa

A partida entre Benfica e Alverca está marcada para as 20h30 deste domingo.

O treinador do Alverca, Custódio Castro, mostrou ambição na conquista de um triunfo na visita ao Benfica, no domingo, em jogo da 21.ª jornada da I Liga.

Antevendo o embate, Custódio Castro reconhece dificuldades, mas disse acreditar na vitória.

"Apesar da dificuldade e da grandeza do adversário, cabe-nos ter motivação e ambição para tentarmos fazer o que ainda ninguém fez, inclusive o Real Madrid, que também não o conseguiu e é, se calhar, uma das melhores equipas do mundo", admitiu o técnico, em conferência de imprensa.

Na primeira volta, o Alverca deu boa réplica à formação então orientada por Bruno Lage, apesar da derrota por 2-1.

O treinador dos ribatejanos diz esperar agora um jogo diferente, deixando também elogios a José Mourinho, mas quer lutar pelos três pontos.

"O Benfica fez alguns ajustes, tem um grande treinador, um dos melhores do mundo e isso é bom para a 1.ª Liga. Se olharmos para o plantel do Benfica se não jogar o Prestianni, vai jogar o Rafa. Pode jogar o Sidny [Lopes Cabral] ou o Schjelderup, pode jogar o Ivanovic ou Pavlidis. São jogadores de grande qualidade. Vamos ter pela frente um grande desafio. Há que ter capacidade e ambição de superação. Não vai ser fácil, mas estamos cá para lutar", prometeu.

Após um mês de janeiro muito complicado, os ribatejanos acabaram por somar sete pontos no campeonato e Custódio Castro vincou que o foco da equipa se mantém na manutenção.

"Temos de apresentar as mesmas armas que tivemos nos últimos jogos. Sabemos que o estádio é grande e muitos dos nossos jogadores vão jogar na Luz pela primeira vez. Já deixei o alerta para não se espantarem com o estádio e com o adversário, e que acreditem muito naquilo que podem fazer no jogo", referiu.

O Alverca, 10.º classificado com 24 pontos, visita o Benfica, terceiro com 46, no domingo, pelas 20h30, no Estádio da Luz, em Lisboa, para a 21.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.

No histórico dos 11 embates entre as duas formações, o Benfica soma sete vitórias e um empate, enquanto o Alverca venceu em três ocasiões, mas apenas uma vez no recinto encarnado, em 2000/01.

Na altura o Alverca, orientado por Jesualdo Ferreira, venceu o Benfica, de Toni, por 2-0, com golos de Ivan Dudic, na própria baliza, e de Rui Borges.

