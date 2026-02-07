Ouvir
Estoril 2-2 Tondela

Empate entre amarelos

07 fev, 2026 - 20:46

Partida da I Liga teve quatro golos, todos apontados na primeira parte.

A+ / A-

O Estoril empatou 2-2 contra o Tondela em partida da jornada 21 da I Liga.

Os visitantes marcaram primeiro, graças a um bis do brasileiro Pedro Maranhão, aos 12 e 16 minutos, mas os canarinhos recuperaram até à igualdade.

Os tentos do empate foram apontados por João Carvalho e Ferro, aos 26 e 29 minutos, respetivamente.

Com este empate, o Estoril subiu, à condição, à sexta posição, com 30 pontos, mas interrompeu uma sequência de três vitórias.

Já o Tondela mantém-se em zona de despromoção, no 17.º lugar, com 14 pontos.

