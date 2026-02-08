Ouvir
U. Leiria solidária com vítimas da depressão Kristin

08 fev, 2026 - 19:48

Equipa perdeu dentro das quatro linhas, mas chamou a atenção para as dificuldades da região centro.

A União de Leiria, no primeiro jogo depois da depressão Kristin, entrou em campo com camisolas com mensagens de apoio para as localidades afetadas.

"Hoje entramos literalmente todos em campo. Por quem ainda precisa de água/ luz/ comunicações. Por quem ficou sem casa. Por quem perdeu o que demorou uma vida a conquistar. Por quem partiu por causa desta catástrofe. Pela nossa região", assinala o clube, nas redes sociais.

Dentro das quatro linhas, a União de Leiria perdeu em casa do Torreense (3-1).

